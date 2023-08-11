В Днепре в одном из парков цветут сотни маленьких солнышек (ФОТО)

В парке имени Писаржевского цветет яркая живописная желто-розовая клумба майоров.
Фото опубликовали в департаменте парков и рекреации Днепровского городского совета.
Майоры (или Циннии) – относительно неприхотливые однолетники, которые начинают цвести в июне и цветут до первых морозов.
Эти цветы были очень распространены в 80-90-х годах в городском озеленении, но со временем потеряли свою популярность.
Циннии покоряют разнообразием красок и оттенков, обильным цветением и устойчивостью к климатическим условиям.
Поэтому если вы скучаете за солнышком, то скорее отправляйтесь в парк на прогулку!
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