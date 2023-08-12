Смертельне ДТП біля Дніпра: Lanos врізався у мікроавтобус

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Трагедія трапилась пізно ввечері 11 серпня. Вантажний мікроавтобус Fiat врізався у Daewoo Lanos.
Тіло водія опинилося у пастці між елементами кузова.
Рятувальники провели ряд протипожежних заходів, а також дістали тіло водія з понівеченої автівки.
На місці працювали 4 рятувальників та спеціальна техніка, обставини трагедії з’ясовуються.
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