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Смертельне ДТП біля Дніпра: Lanos врізався у мікроавтобус

Сьогодні 08:48
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Біля селища Супина Могилівської селищної територіальної громади Дніпровського району сталося смертельне ДТП.

Новости Днепра про Смертельне ДТП біля Дніпра: Lanos врізався у мікроавтобус

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Трагедія трапилась пізно ввечері 11 серпня. Вантажний мікроавтобус Fiat врізався у Daewoo Lanos. 

Тіло водія опинилося у пастці між елементами кузова. 

Рятувальники провели ряд протипожежних заходів, а також дістали тіло водія з понівеченої автівки. 

На місці працювали 4 рятувальників та спеціальна техніка, обставини трагедії з’ясовуються. 

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