Коли в небі над Дніпром можна неозброєним оком побачити найпотужніший зорепад року

У небі над Дніпром цими вихідними можна побачити пік потоку Персеїди.

Наближається найпотужніший зорепад року – серпневий потік Персеїди. У ніч на 13 серпня у небі над Дніпром можна буде побачити до сотні “вогняних” куль, які пронесуться в атмосфері та залишать після себе яскравий слід.

Персеїди – метеорний потік, пік якого припадає на 13 серпня. Про це пише Space.

Місяць не буде заважати спостереженню за потоком метеорів, оскільки перебуватиме за горизонтом. Найкраще дивитися на зорепад під ранок. Десь о 4-тій за Києвом, у небі пронесуться сотні метеорів.

Якщо не хочете виходити на вулицю, то за зорепадом можна спостерігати з дому. Для цього в ютубі організували пряму трансляцію, яка відбудеться о 4:30 в неділю, 13 серпня.

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