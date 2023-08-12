Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Кривом Роге раздались взрывы — Вилкул

Сегодня 10:27
просмотров

Сегодня в 10 часов утра в Кривом Роге раздались взрывы.

Новости Днепра про В Кривом Роге раздались взрывы - Вилкул

Об этом заявил руководитель военной администрации города Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

ПВО сообщает об угрозе баллистики с востока.

В восточных областях страны раздается тревога. Жителей просят не публиковать фото и видеоматериалы.

ПС ВСУ говорят об угрозе и просят не выходить из укрытий.

Читайте також:

Новости Днепра про В Кривом Роге раздались взрывы - ВилкулУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге раздались взрывы - ВилкулРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Кривой Рог обстреляли из баллистики — ОВА
Новости Днепра
Сегодня 11:31
Кривой Рог обстреляли из баллистики — ОВА

Кривой Рог сегодня обстреляли из баллистических ракет.

Смертельное ДТП возле Днепра: Lanos врезался в микроавтобус
Новости Днепра
Сегодня 08:48
Смертельное ДТП возле Днепра: Lanos врезался в микроавтобус

Возле поселка Супина Могилевской поселковой территориальной общины Днепровского района произошло…

+22 ночью, а +37 днем: когда Днепр накроет новая волна адской африканской жары
Новости Днепра
Вчера 22:00
+22 ночью, а +37 днем: когда Днепр накроет новая волна адской африканской жары

В Днепр во второй раз вернется адская африканская жара.

В Днепре стремительно летят вниз цены на украинские арбузы: сколько стоит килограмм бахчевых в августе
Новости Днепра
Вчера 21:21
В Днепре стремительно летят вниз цены на украинские арбузы: сколько стоит килограмм бахчевых в августе

Несмотря на прогнозы экспертов, цена на бахчевые летит вниз.

Последние новости

Кривой Рог обстреляли из баллистики — ОВА
Кривой Рог обстреляли из баллистики — ОВА

Кривой Рог сегодня обстреляли из баллистических ракет.

Сегодня 11:31
3
просмотров
СК Днепр-1 может сменить главного тренера — СМИ
СК Днепр-1 может сменить главного тренера — СМИ

СК Днепр-1 может уволить Александра Кучера из-за неудовлетворительных результатов в еврокубках.

Сегодня 09:34
6
просмотров
Смертельное ДТП возле Днепра: Lanos врезался в микроавтобус
Смертельное ДТП возле Днепра: Lanos врезался в микроавтобус

Возле поселка Супина Могилевской поселковой территориальной общины Днепровского района произошло смертельное ДТП.

Сегодня 08:48
8
просмотров
Погода на 12 августа: днепрян ждет хороший летний день
Погода на 12 августа: днепрян ждет хороший летний день

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
4
просмотров
+22 ночью, а +37 днем: когда Днепр накроет новая волна адской африканской жары
+22 ночью, а +37 днем: когда Днепр накроет новая волна адской африканской жары

В Днепр во второй раз вернется адская африканская жара.

Вчера 22:00
30
просмотров
В Днепре стремительно летят вниз цены на украинские арбузы: сколько стоит килограмм бахчевых в августе
В Днепре стремительно летят вниз цены на украинские арбузы: сколько стоит килограмм бахчевых в августе

Несмотря на прогнозы экспертов, цена на бахчевые летит вниз.

Вчера 21:21
35
просмотров
Когда в небе над Днепром можно невооруженным глазом увидеть самый мощный звездопад года
Когда в небе над Днепром можно невооруженным глазом увидеть самый мощный звездопад года

В небе над Днепром в эти выходные можно увидеть пик потока Персеиды.

Вчера 20:40
5
просмотров
В Днепре вандалы осквернили фасад инклюзивного центра (ФОТО)
В Днепре вандалы осквернили фасад инклюзивного центра (ФОТО)

В Днепре вандалы поиздевались над стенами инклюзивного центра на Слобожанском проспекте.

Вчера 19:58
10
просмотров
В Днепре на Победе сбили велосипедиста (ФОТО)
В Днепре на Победе сбили велосипедиста (ФОТО)

Вечером в пятницу на Победе сбили велосипедиста.

Вчера 19:26
9
просмотров
В Днепре на Яворницкого, где больше месяца назад над пропастью повисло авто, восстановили брусчатку (ФОТО)
В Днепре на Яворницкого, где больше месяца назад над пропастью повисло авто, восстановили брусчатку (ФОТО)

В Днепре возобновили брусчатку на проспекте Яворницкого.

Вчера 18:40
9
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх