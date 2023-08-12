В Кривом Роге раздались взрывы — Вилкул

Об этом заявил руководитель военной администрации города Александр Вилкул в своем Telegram-канале.
ПВО сообщает об угрозе баллистики с востока.
В восточных областях страны раздается тревога. Жителей просят не публиковать фото и видеоматериалы.
ПС ВСУ говорят об угрозе и просят не выходить из укрытий.
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