В Кривом Роге раздались взрывы — Вилкул

Сегодня в 10 часов утра в Кривом Роге раздались взрывы.

Об этом заявил руководитель военной администрации города Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

ПВО сообщает об угрозе баллистики с востока.

В восточных областях страны раздается тревога. Жителей просят не публиковать фото и видеоматериалы.

ПС ВСУ говорят об угрозе и просят не выходить из укрытий.

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