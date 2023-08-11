+22 вночі, а +37 вдень: коли Дніпро накриє нова хвиля пекельної африканської спеки

Після невеликої дощової паузи серпень продовжить бити всі температурні рекорди. Минулими вихідними ми пережили хвилю пекельної африканської спеки від якої плавився асфальт. А металеві поверхні розжарювалися настільки, що при великому бажанні можна було посмажити яєшню.
З 14 серпня значну територію України накриє нова хвиля африканської спеки. Уже відзавтра температура повітря прогріється до +30 градусів тепла. Особливо жаритиме на півдні та сході, де наприкінці наступного тижня стовпчики термометрів знову показуватимуть рекордні +34+37 градусів.
Навіть вночі температура повітря не опускатиметься нижче +22 градусів тепла.
Про аномальну спеку попереджає і Укргідрометцентр.
Краще обмежити перебування на вулиці у пікові денні години, а якщо вийти все ж треба, то з собою беріть холодну воду. Старайтесь ходити у затінку або ж надягніть на голову кепку. Одяг краще вибирати світлий та з натуральних тканин. Не вживайте алкоголь та жирну їжу.
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