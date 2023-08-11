+22 вночі, а +37 вдень: коли Дніпро накриє нова хвиля пекельної африканської спеки

До Дніпра вдруге повернеться пекельна африканська спека.

Після невеликої дощової паузи серпень продовжить бити всі температурні рекорди. Минулими вихідними ми пережили хвилю пекельної африканської спеки від якої плавився асфальт. А металеві поверхні розжарювалися настільки, що при великому бажанні можна було посмажити яєшню.

З 14 серпня значну територію України накриє нова хвиля африканської спеки. Уже відзавтра температура повітря прогріється до +30 градусів тепла. Особливо жаритиме на півдні та сході, де наприкінці наступного тижня стовпчики термометрів знову показуватимуть рекордні +34+37 градусів.

Навіть вночі температура повітря не опускатиметься нижче +22 градусів тепла.

Про аномальну спеку попереджає і Укргідрометцентр.

Як уберегтися від спеки Краще обмежити перебування на вулиці у пікові денні години, а якщо вийти все ж треба, то з собою беріть холодну воду. Старайтесь ходити у затінку або ж надягніть на голову кепку. Одяг краще вибирати світлий та з натуральних тканин. Не вживайте алкоголь та жирну їжу.

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