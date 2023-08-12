В Днепропетровской области на полной скорости столкнулись ВАЗ и Skoda (ВИДЕО)

В городе Каменском Днепропетровской области на перекрестке улицы Михаила Грушевского и улицы Сергея Слисаренко произошло ДТП.

Столкнулись автомобили ВАЗ и Skoda. Свидетели аварии сразу побежали оказывать помощь пострадавшим.

По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda пытался повернуть налево и в этот момент столкнулся с ВАЗом.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

ДТП произошло вчера, около 17 часов, момент аварии попал на камеры внешнего наблюдения и был опубликован в Telegram-канале dnepro.net.

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