Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепропетровской области на полной скорости столкнулись ВАЗ и Skoda (ВИДЕО)

В Днепропетровской области на полной скорости столкнулись ВАЗ и Skoda (ВИДЕО)

Сегодня 13:22
просмотров

В городе Каменском Днепропетровской области на перекрестке улицы Михаила Грушевского и улицы Сергея Слисаренко произошло ДТП.

Столкнулись автомобили ВАЗ и Skoda. Свидетели аварии сразу побежали оказывать помощь пострадавшим.

По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda пытался повернуть налево и в этот момент столкнулся с ВАЗом.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

ДТП произошло вчера, около 17 часов, момент аварии попал на камеры внешнего наблюдения и был опубликован в Telegram-канале dnepro.net.

Читайте також:

Новости Днепра про В Днепропетровской области на полной скорости столкнулись ВАЗ и Skoda (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Днепропетровской области на полной скорости столкнулись ВАЗ и Skoda (ВИДЕО)Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Осень будет очень тяжелой: глава МИД предупреждает украинцев
Новости Днепра
Сегодня 12:32
Осень будет очень тяжелой: глава МИД предупреждает украинцев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил украинцев о тяжелых…

Кривой Рог обстреляли из баллистики — ОВА
Новости Днепра
Сегодня 11:31
Кривой Рог обстреляли из баллистики — ОВА

Кривой Рог сегодня обстреляли из баллистических ракет.

В Кривом Роге раздались взрывы — Вилкул
Новости Днепра
Сегодня 10:27
В Кривом Роге раздались взрывы — Вилкул

Сегодня в 10 часов утра в Кривом Роге раздались взрывы.

Смертельное ДТП возле Днепра: Lanos врезался в микроавтобус
Новости Днепра
Сегодня 08:48
Смертельное ДТП возле Днепра: Lanos врезался в микроавтобус

Возле поселка Супина Могилевской поселковой территориальной общины Днепровского района произошло…

Последние новости

Осень будет очень тяжелой: глава МИД предупреждает украинцев
Осень будет очень тяжелой: глава МИД предупреждает украинцев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил украинцев о тяжелых временах.

Сегодня 12:32
6
просмотров
Кривой Рог обстреляли из баллистики — ОВА
Кривой Рог обстреляли из баллистики — ОВА

Кривой Рог сегодня обстреляли из баллистических ракет.

Сегодня 11:31
7
просмотров
В Кривом Роге раздались взрывы — Вилкул
В Кривом Роге раздались взрывы — Вилкул

Сегодня в 10 часов утра в Кривом Роге раздались взрывы.

Сегодня 10:27
8
просмотров
СК Днепр-1 может сменить главного тренера — СМИ
СК Днепр-1 может сменить главного тренера — СМИ

СК Днепр-1 может уволить Александра Кучера из-за неудовлетворительных результатов в еврокубках.

Сегодня 09:34
7
просмотров
Смертельное ДТП возле Днепра: Lanos врезался в микроавтобус
Смертельное ДТП возле Днепра: Lanos врезался в микроавтобус

Возле поселка Супина Могилевской поселковой территориальной общины Днепровского района произошло смертельное ДТП.

Сегодня 08:48
11
просмотров
Погода на 12 августа: днепрян ждет хороший летний день
Погода на 12 августа: днепрян ждет хороший летний день

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
6
просмотров
+22 ночью, а +37 днем: когда Днепр накроет новая волна адской африканской жары
+22 ночью, а +37 днем: когда Днепр накроет новая волна адской африканской жары

В Днепр во второй раз вернется адская африканская жара.

Вчера 22:00
42
просмотров
В Днепре стремительно летят вниз цены на украинские арбузы: сколько стоит килограмм бахчевых в августе
В Днепре стремительно летят вниз цены на украинские арбузы: сколько стоит килограмм бахчевых в августе

Несмотря на прогнозы экспертов, цена на бахчевые летит вниз.

Вчера 21:21
93
просмотров
Когда в небе над Днепром можно невооруженным глазом увидеть самый мощный звездопад года
Когда в небе над Днепром можно невооруженным глазом увидеть самый мощный звездопад года

В небе над Днепром в эти выходные можно увидеть пик потока Персеиды.

Вчера 20:40
5
просмотров
В Днепре вандалы осквернили фасад инклюзивного центра (ФОТО)
В Днепре вандалы осквернили фасад инклюзивного центра (ФОТО)

В Днепре вандалы поиздевались над стенами инклюзивного центра на Слобожанском проспекте.

Вчера 19:58
11
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх