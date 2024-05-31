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У Дніпрі попри заборону відкрили літній купальний сезон

Сьогодні 12:06
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У Дніпрі відкрили купальний сезон.

Новости Днепра про У Дніпрі попри заборону відкрили літній купальний сезон

На пляжах Дніпра попри заборону на купання спостерігається ажіотаж. Дніпряни вже відкрили літній сезон. 

Ці таблички когось взагалі зупиняли, – зауважують автори фото в місцевому телеграм-каналі. 

Люди купаються впритул до таблички, яка сповіщає про те, що пляж не працює.

Нагадаємо, у Дніпрі третій рік поспіль не відкриватимуть офіційні пляжі. Однак комунальники привели до ладу три міських зони відпочинку: на Монастирському острові, ж/м Придніпровськ та Мануйлівський. Вони очистили прибережну зону від сміття та акваторію річки біля пляжу. 

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі купальний сезон розпочався зі смерті на воді. 

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Новости Днепра про У Дніпрі попри заборону відкрили літній купальний сезонУкраїнська

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