У Дніпрі попри заборону відкрили літній купальний сезон

У Дніпрі відкрили купальний сезон.

На пляжах Дніпра попри заборону на купання спостерігається ажіотаж. Дніпряни вже відкрили літній сезон.

Ці таблички когось взагалі зупиняли, – зауважують автори фото в місцевому телеграм-каналі.

Люди купаються впритул до таблички, яка сповіщає про те, що пляж не працює.

Нагадаємо, у Дніпрі третій рік поспіль не відкриватимуть офіційні пляжі. Однак комунальники привели до ладу три міських зони відпочинку: на Монастирському острові, ж/м Придніпровськ та Мануйлівський. Вони очистили прибережну зону від сміття та акваторію річки біля пляжу.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі купальний сезон розпочався зі смерті на воді.

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