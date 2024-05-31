У Дніпра може зʼявитися ще одне місто-побратим: деталі

Дніпро у майбутньому співпрацюватиме з норвезьким містом Драммен.

У квітні секретар міськради Олександр Санжара онлайн зустрівся з мером Х’єлем Арне Хермансеном Драммена. Вони презентували свої міста та обговорили співпрацю між ними.

Про це повідомили в Дніпровській міській раді.

Олександр Санжара розповів про життя Дніпра в умовах війни та про науково-технічний потенціал нашого мегаполіса. А представники Драмена – про роботу муніципальної системи, її завдання, нові будівництва у місті тощо. Наприкінці зустрічі учасники обговорили проєкт угоди про співпрацю між Дніпром та Драмменом, яку в подальшому планують укласти.

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення рф в Україну у Дніпра з’явилося вже шість міст-побратимів: Осака, Гельсінкі, Амарилло, Гранд-Рапідс, Кельн та Острава.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: