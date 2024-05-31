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У Дніпра може зʼявитися ще одне місто-побратим: деталі

Сьогодні 12:41
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Дніпро у майбутньому співпрацюватиме з норвезьким містом Драммен.

Новости Днепра про У Дніпра може зʼявитися ще одне місто-побратим: деталі

У квітні секретар міськради Олександр Санжара онлайн зустрівся з мером Х’єлем Арне Хермансеном Драммена. Вони презентували свої міста та обговорили співпрацю між ними.

Про це повідомили в Дніпровській міській раді.

Олександр Санжара розповів про життя Дніпра в умовах війни та про науково-технічний потенціал нашого мегаполіса. А представники Драмена – про роботу муніципальної системи, її завдання, нові будівництва у місті тощо. Наприкінці зустрічі учасники обговорили проєкт угоди про співпрацю між Дніпром та Драмменом, яку в подальшому планують укласти.

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення рф в Україну у Дніпра з’явилося вже шість міст-побратимів: Осака, Гельсінкі, Амарилло, Гранд-Рапідс, Кельн та Острава.

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Новости Днепра про У Дніпра може зʼявитися ще одне місто-побратим: деталіУкраїнська Новости Днепра про У Дніпра може зʼявитися ще одне місто-побратим: деталіРусский

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