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У Дніпрі на Ігрені тимчасово перекриють залізничний переїзд

Сьогодні 13:13
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У Дніпрі на кілька днів перекриють залізничний переїзд 6 км перегону Ігрень – Придніпровськ.

Новости Днепра про У Дніпрі на Ігрені тимчасово перекриють залізничний переїзд

Рух транспорту через залізничний переїзд 6 км перегону Ігрень – Придніпровськ по вулиці Німецькій буде припинено з 7:00 24 червня до 17:00 26 червня. В ці дні там ремонтуватимуть колію.

Про це йдеться в проєкті розпорядження міського голови Дніпра.

“Надати дозвіл Структурному підрозділу “Нижньодніпровська дистанція колії” Регіональної філії “Придніпровська залізниця” Акціонерного товариства “Українська залізниця” на тимчасове припинення руху транспорту через заліз-ничний переїзд 6 км перегону Ігрень – Придніпровськ по вул. Німецькій для виконання робіт з ремонту колії в районі залізничного переїзду з 7.00 24.06.2024 до 17.00 26.06.2024″, – йдеться у документі.

На період ремонтних робіт на ділянці установлять огорожу по периметру зони виконання робіт, тимчасові дорожні знаки та сигнальне освітлення на огорожі. Також зроблять все необхідне, щоб рух пішоходів був безпечний.

Після ремонту там демонтують огорожу, тимчасові дорожні знаки, сигнальне освітлення та приведуть територію до ладу.

Зазначимо, що міський голова ще не підписав документ, тому він не набув чинності.

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