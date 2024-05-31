У Дніпрі біля оперного театру побачили свиню на повідку

Деякі жителі Дніпра сьогодні побачили екзотичну тварину прямо в центрі міста.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, на проспекті Ярослава Мудрого молода пара вигулювала власного міні-піга на повідку.

Видно, що тваринка вихована та спокійно ходить на повідку поруч з власниками та маленькою дитиною, нікого не чіпаючи та щось ретельно винюхуючи.

Велика кількість коментуючих публікацію вподобали свинку.

І що тут такого? Хтось гуляє з собачкою, хтось з котиком, а хтось зі свинкою! – написали у коментарях.

До речі, міні-піги хоч і мають у назві слово “міні”, однак у дорослому віці декоративні свинки можуть сягати 70 сантиметрів у холці, а також можуть важити від 30 до 80 кілограм. Вважається, що ці екзотичні тварини досить розумні та їх можна навіть навчити командам, вони швидко звикають до правил вигулу на вулиці. Тому не лякайтеся, якщо знову побачите її на вулицях Дніпра, адже вони навіть не мають неприємних запахів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Поля утворюється нове кладовище домашніх тварин.

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