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Смертельное ДТП возле Днепра: Lanos врезался в микроавтобус

Сегодня 08:48
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Возле поселка Супина Могилевской поселковой территориальной общины Днепровского района произошло смертельное ДТП.

Новости Днепра про Смертельное ДТП возле Днепра: Lanos врезался в микроавтобус

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Трагедия произошла поздно вечером 11 августа. Грузовой микроавтобус Fiat врезался в Daewoo Lanos.

Тело водителя оказалось в ловушке между элементами кузова.

Спасатели провели ряд противопожарных мероприятий, а также достали тело водителя из поврежденного автомобиля.

На месте работали 4 спасателя и специальная техника, обстоятельства трагедии выясняются.

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