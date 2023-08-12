Смертельное ДТП возле Днепра: Lanos врезался в микроавтобус

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Трагедия произошла поздно вечером 11 августа. Грузовой микроавтобус Fiat врезался в Daewoo Lanos.
Тело водителя оказалось в ловушке между элементами кузова.
Спасатели провели ряд противопожарных мероприятий, а также достали тело водителя из поврежденного автомобиля.
На месте работали 4 спасателя и специальная техника, обстоятельства трагедии выясняются.
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