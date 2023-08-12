У Дніпрі вандали розкрадають та псують модульні укриття – Самілик

У Дніпрі проводять перевірки модульних укриттів, попередні висновки невтішні.

За півтора року війни у Дніпрі збудували 58 нових модульних укриттів, але несвідомі містяни часто завдають їм шкоди.

Про це повідомляє “ДніпроTV“, з посиланням на заступника директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради. Олексія Самілика.

“Сьогодні під час чергування ми зʼясували, що укриття майже повністю розкрадене. Несвідомі містяни познімали світильники, мережі електропостачання, кабелі та автоматику у щитку. Загалом по місту випадки вандалізму в укриттях є для нас великою проблемою, лише за цей рік пошкоджено чи розкрадено майно у 17 укриттях на загальну суму близько 100 тисяч грн”, – заявив Самілик.

Чиновник закликав мешканців міста дбайливо ставитися до укриттів.

Цього року планується встановити ще 50 таких укриттів.

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