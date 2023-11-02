В Днепровском районе сбили вражескую ракету: из-за падения обломков вспыхнул пожар

Они направили на область ракету – наши защитники из ПВК «Схід» сбили ее.
К сожалению, из-за падения обломков в Днепровском районе загорелась сухая трава – пожарные пламя потушили. Также уничтожены две хозяйственные постройки, в трех частных домах выбило окна.
Люди, к счастью, не пострадали.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Кроме того, оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Зеленодольской громаде Криворожского района. Погибших и раненых нет.
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