В Днепровском районе сбили вражескую ракету: из-за падения обломков вспыхнул пожар

Кроме того, оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Зеленодольской громаде Криворожского района. Погибших и раненых нет.

Люди, к счастью, не пострадали.

К сожалению, из-за падения обломков в Днепровском районе загорелась сухая трава – пожарные пламя потушили. Также уничтожены две хозяйственные постройки, в трех частных домах выбило окна.

Они направили на область ракету – наши защитники из ПВК «Схід» сбили ее.

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