В Днепровской РВА официально появился новый глава: что известно

Главой Днепровского РВА официально стал Вячеслав Мамонов. О его назначении сообщалось еще в декабре, когда Кабинет министров Украины согласовал кандидатуры глав районных и областных администраций Донецкой, Ровенской, Днепропетровщины и Черниговщины. Но только сейчас чиновник окончательно приступил к работе.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Провел совещание с председателями общин Днепровского района. Больше всего в Украине по количеству жителей. Начал диалог с приятного. Поздравил нового главу РВА Вячеслава Мамонова с официальным назначением на должность, — говорится в сообщении.
Информации о новом главе Днепровского РВА мало.
До этого Вячеслав Мамонов был первым заместителем главы Днепровской районной государственной администрации.
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