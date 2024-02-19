В Днепровской РВА официально появился новый глава: что известно

Новые кадровые назначения произошли в области.

Главой Днепровского РВА официально стал Вячеслав Мамонов. О его назначении сообщалось еще в декабре, когда Кабинет министров Украины согласовал кандидатуры глав районных и областных администраций Донецкой, Ровенской, Днепропетровщины и Черниговщины. Но только сейчас чиновник окончательно приступил к работе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Провел совещание с председателями общин Днепровского района. Больше всего в Украине по количеству жителей. Начал диалог с приятного. Поздравил нового главу РВА Вячеслава Мамонова с официальным назначением на должность, — говорится в сообщении.

Информации о новом главе Днепровского РВА мало.

До этого Вячеслав Мамонов был первым заместителем главы Днепровской районной государственной администрации.

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