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У Дніпровської РВА офіційно новий очільник: що відомо

Сьогодні 17:43
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Нові кадрові призначення відбулися в області.

Новости Днепра про У Дніпровської РВА офіційно новий очільник: що відомо

Очільником Дніпровської РВА офіційно став В’ячеслав Мамонов. Про його призначення повідомлялося ще у грудні, коли Кабінет міністрів України погодив кандидатури голів районних і обласних адміністрацій на Донеччині, Рівненщині, Дніпропетровщині й Чернігівщині. Але тільки зараз посадовець остаточно приступив до роботи.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Провів нараду із головами громад Дніпровського району. Найбільшого в Україні за кількістю мешканців. Розпочав діалог з приємного. Привітав нового очільника РВА В’ячеслава Мамонова з офіційним призначенням на посаду, – йдеться у повідомленні.

Інформації про нового голову Дніпровської РВА мало. 

До цього В’ячеслав Мамонов був першим заступником голови Дніпровської районної державної адміністрації. 

Новости Днепра про У Дніпровської РВА офіційно новий очільник: що відомо

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Новости Днепра про У Дніпровської РВА офіційно новий очільник: що відомоУкраїнська

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