В Днепропетровской области заметили зверей, которые ранее не появлялись в этом регионе

На Днепропетровщине стало больше диких животных.

Об этом сообщили в Восточном лесном офисе.

Специалисты зафиксировали, что стало больше пернатой дичи, осевшей на территории нашей области. Если за 2023 год птиц было 135 тысяч, то сейчас их стало 143 тысячи.

В охотничьих угодьях Восточного лесного офиса, которые находятся на территориях Новомосковского и Петриковского филиалов, насчитали 527 фазанов и 250 серых куропаток.

Также возросла численность пушных животных. В 2023 году по результатам учета их было 102 тысячи, в этом году – более 117 тысяч. В охотничьих угодьях Восточного лесного офиса насчитано 1092 пушных животных, основные виды – заяц-русак (966), лиса (103), волк (22) и куница лесная (1).

Что касается копытных, то в 2023 году их было 6365 голов, по состоянию на февраль 2024 года стало 8698. В Днепровском районе (бывший Царичанский) даже были замечены 2 лося, которые не являются характерным видом для нашего региона. В угодьях Петриковского и Новомосковского филиалов Восточного лесного офиса насчитано 239 косуль и 116 кабанов.

Ежегодный учет производился с соблюдением запретов и ограничений, установленных на период действия военного положения.

В связи с тем, что Днепропетровская область является прифронтовым регионом, часть территорий по соображениям безопасности не обследовалась. Также специалисты отмечают, что увеличение диких животных обусловлено их «вынужденной миграцией», из-за войны. Они могут как оставаться в наших лесах, так и идти дальше, используя Днепропетровщину как буферную зону.

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