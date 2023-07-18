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  • В Днепропетровской области заметили цветок-хищник, который ест насекомых и крошечных рыбок

В Днепропетровской области заметили цветок-хищник, который ест насекомых и крошечных рыбок

Сегодня 11:00
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Биологиня показала цветок-хищник, растущий на территории Днепропетровской области.

Новости Днепра про В Днепропетровской области заметили цветок-хищник, который ест насекомых и крошечных рыбок

О хищном цветке под названием мухоловка, который способен есть насекомых, вы наверняка уже слышали. Но это не единственное растение, считающееся мясоедом. В Днепропетровской области растет волдырник обыкновенный. Он питается крошечными рыбками и головастиками.

Подробнее об этом необычном растении рассказала биологиня Светлана Кияк.

На вид это обычный цветок, но это растение имеет подводную ловчую сетку с волдырями-ловушками, которыми и ловит мелких рыб и ракообразных. Заметили волдырника в акватории реки Омельник, а именно вблизи Верхнеднепровской ОТГ.

Каждый волдырник имеет ротовое отверстие, по краям которого растут волоски и несколько шершавых щетинок. Когда потенциальная жертва касается этих ворсинок, клапан открывается и добычу засасывает внутрь с потоком воды. Выбраться из ловушки почти невозможно, ведь «пасть» сразу закрывается.

После этого животное переваривается растением некоторое время.

Хищными считаются именно водные виды волдырников, которые питаются преимущественно очень мелкими формами ракообразных (дафнии, циклопы, моины), а насекомых ловят на их личиночных стадиях развития, когда их развитие происходит в воде. Как правило, это личинки комаров.

Существуют волдырники, обитающие в насыщенном водой торфе, гумусе и мхе.

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Новости Днепра про В Днепропетровской области заметили цветок-хищник, который ест насекомых и крошечных рыбокУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области заметили цветок-хищник, который ест насекомых и крошечных рыбокРусский

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