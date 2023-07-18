Слава ПВО: ночью над Днепропетровщиной наши защитники сбили вражеский «Шахед»

Спасибо военным из ПвК «Схід». Как обычно – the BEST! В других громадах области было тихо. Мирного дня, – отметил Николай Лукашук.

Есть и хорошие новости: наши военные успешно сбили вражеский «Шахед» над областью.

Также ночью россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. К счастью, без разрушений и пострадавших.

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