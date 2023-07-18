Слава ПВО: ночью над Днепропетровщиной наши защитники сбили вражеский «Шахед»

Оккупанты ударили по Великомихайловской громаде Синельниковского района. Повреждена вышка мобильной связи. Остальные последствия обстрела выясняются.
Также ночью россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. К счастью, без разрушений и пострадавших.
Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.
Есть и хорошие новости: наши военные успешно сбили вражеский «Шахед» над областью.
Спасибо военным из ПвК «Схід». Как обычно – the BEST! В других громадах области было тихо. Мирного дня, – отметил Николай Лукашук.
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