Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Слава ПВО: ночью над Днепропетровщиной наши защитники сбили вражеский «Шахед»

Слава ПВО: ночью над Днепропетровщиной наши защитники сбили вражеский «Шахед»

Сегодня 08:04
просмотров

Эта ночь на Днепропетровщине оказалась тревожной.

Новости Днепра про Слава ПВО: ночью над Днепропетровщиной наши защитники сбили вражеский «Шахед»

Оккупанты ударили по Великомихайловской громаде Синельниковского района. Повреждена вышка мобильной связи. Остальные последствия обстрела выясняются.

Также ночью россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. К счастью, без разрушений и пострадавших.

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

Есть и хорошие новости: наши военные успешно сбили вражеский «Шахед» над областью.

Спасибо военным из ПвК «Схід». Как обычно – the BEST! В других громадах области было тихо. Мирного дня, – отметил Николай Лукашук.

Читайте также:

Новости Днепра про Слава ПВО: ночью над Днепропетровщиной наши защитники сбили вражеский «Шахед»Українська Новости Днепра про Слава ПВО: ночью над Днепропетровщиной наши защитники сбили вражеский «Шахед»Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

С 8 до 18: где сегодня в Днепре не будет света 10 часов (АДРЕСА)
Новости Днепра
Сегодня 06:45
С 8 до 18: где сегодня в Днепре не будет света 10 часов (АДРЕСА)

Подготовьтесь!

В Днепре на мосту противотанковый еж навсегда остановил мотоциклиста
Новости Днепра
Вчера 22:00
В Днепре на мосту противотанковый еж навсегда остановил мотоциклиста

Оккупанты ударили по Великомихайловской громаде Синельниковского района. Повреждена вышка мобильной…

На Днепропетровщине в результате ракетной атаки повреждены дома
Новости Днепра
Вчера 21:15
На Днепропетровщине в результате ракетной атаки повреждены дома

Российская армия 17 июля нанесла ракетный удар по Днепропетровщине, повреждены…

В Новомосковске горел жилой дом: подробности
Новости Днепра
Вчера 20:30
В Новомосковске горел жилой дом: подробности

Сегодня днем, 17 июля, в Службу спасения «101» поступило сообщение…

Последние новости

В Одесской области браконьеры убили редкую 125-килограммовую краснокнижную белугу: должна была нереститься (ВИДЕО)
В Одесской области браконьеры убили редкую 125-килограммовую краснокнижную белугу: должна была нереститься (ВИДЕО)

На реке Дунай вблизи города Вилково, что в Одесской области, пограничники остановили для проверки лодку с двумя мужчинами.

Сегодня 07:31
2
просмотров
С 8 до 18: где сегодня в Днепре не будет света 10 часов (АДРЕСА)
С 8 до 18: где сегодня в Днепре не будет света 10 часов (АДРЕСА)

Подготовьтесь!

Сегодня 06:45
1
просмотров
Погода на 18 июля: в Днепре будет облачно, но жарко
Погода на 18 июля: в Днепре будет облачно, но жарко

Сегодня, возможно, пройдет дождь.

Сегодня 06:15
6
просмотров
Завтра утром добавят вагоны к поездам из Днепра во Львов
Завтра утром добавят вагоны к поездам из Днепра во Львов

"Укрзалізниця" добавляет дополнительные вагоны к поездам в/из Днепра.

Вчера 22:49
15
просмотров
Мэр Днепра прокомментировал вопросы бронирования мест на кладбищах
Мэр Днепра прокомментировал вопросы бронирования мест на кладбищах

Сегодня мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что в городе тестируют электронную систему резервирования могил. В течение нескольких часов на сайте горсовета появилось несколько тысяч одновременных запросов на кладбищенскую бронь.

Вчера 22:18
7
просмотров
В Днепре на мосту противотанковый еж навсегда остановил мотоциклиста
В Днепре на мосту противотанковый еж навсегда остановил мотоциклиста

21-летний водитель «Honda CB400SF» во время движения по Южному мосту в сторону улицы Гаванской не справился с управлением и въехал в противотанкового ежа. При падении мужчина распорол себе живот и скончался на месте ДТП.  Все обстоятельства аварии устанавливали правоохранители.  Источник: «Днепр…

Вчера 22:00
9
просмотров
На Днепропетровщине в результате ракетной атаки повреждены дома
На Днепропетровщине в результате ракетной атаки повреждены дома

Российская армия 17 июля нанесла ракетный удар по Днепропетровщине, повреждены несколько жилых домов.

Вчера 21:15
5
просмотров
В Новомосковске горел жилой дом: подробности
В Новомосковске горел жилой дом: подробности

Сегодня днем, 17 июля, в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании дома, расположенного в переулке Аграрного города Новомосковск.

Вчера 20:30
4
просмотров
В течение суток рф нанесла 5 ракетных ударов из ЗРК С-300
В течение суток рф нанесла 5 ракетных ударов из ЗРК С-300

Украинские военные продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а также уничтожили два вражеских "Солнцепека". Россияне же пытаются наступать на Донбассе и под Купянском в Харьковской области.

Вчера 19:45
5
просмотров
В Днепре на проспекте Леси Украинки женщина попала под колеса трамвая
В Днепре на проспекте Леси Украинки женщина попала под колеса трамвая

Трамвай сбил женщину В Днепре на проспекте Леси Украинки.

Вчера 19:15
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх