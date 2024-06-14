В каких заведениях Днепра можно посмотреть матчи Евро -2024: ТОП-10 мест

В эту пятницу стартует футбольный чемпионат Европы-2024. В нем будет принимать участие и сборная Украины. Наша команда будет играть 17, 21 и 26 июня.

Журналисты dnepr.info узнали, в каких заведениях Днепра можно будет посмотреть матчи с участием сборной Украины и не только их.

Футбольный паб

Регулярные трансляции спортивных событий проводит паб «Тайм». Посмотреть футбол тут можно за бокалом пива или пробуя блюда европейской и американской кухонь. Паб находится на улице Харьковская, 2. В пабе можно посмотреть игру не только нашей сборной, но и другие матчи чемпионата.

Столы и экраны в «Тайме» размещены таким образом, чтобы зрителям удобно было наблюдать за футболом или другим спортивным соревнованием.

Футбольная карусель

Кафе Карусель – паб Вierstube находится по адресу бульвар Славы, 1. В пабе на большом экране будет проводится трансляция матчей Евро -2024, а не только игр сборной. В пабе можно выпить пива и попробовать бургеры, стейки, с картошкой-фри.

Под чебуреки

Посмотреть трансляцию матчей, где будет играть наша сборная можно в ресторане-пивоварне Барон -Разгуляєff. Заведение находится на Набережной Победы, 37Б. В заведении можно попробовать все, что является атрибутами просмотра футбола: от пива до мясных чипсов, вяленых колбас, арахиса и сухариков. Также в меню есть чебуреки, соления, первые блюда и даже шаурма.

«Кулемет ребер»

Посмотреть все матчи Евро-2024 можно и в МахноПАБ. На экранах в заведении будут транслироваться как игры украинской сборной, так и другие игры. Под футбол тут подают блюда под названием «Кулемет ребер», «Набор махновского повстанца», «Повна пазуха», «Колеса безвладдя». Это все вариации мясных и рыбных блюд к пиву. Заведение находитс по адресу ул. Магдебургского права, 4.

Инженерный бар

Рядом, на улице Магдебурского права, 4А находится инженер-бар Р-12. Трансляция футбольных матчей у них начинается с 15 июня игрой Венгрия-Швейцария. На экранах в баре помимо игр европейских сборных будут также показывать игру и украинской команды.

Помимо пива к футболу тут можно заказать различные коктейли, шоты и саке.

В меню – различный выбор стейков, бургеров, рыбных блюд. В самом баре уже все готово к футбольному чемпионату и приему болельщиков.

Фан-зона

В пивном пространстве «Мова» также можно будет посмотреть игры всех команд на Евро-2024 включая финал чемпионата. Показывать игры начнут в специальной фан-зоне с 16 июня. Она будет находится на улице. В ресторане обещают специальное футбольное меню, отдельно установят аэрохокей, кикер и другую футбольную атрибутику. Ресторан находится на проспекте Труда,8.

Паб

Посмотреть футбол можно будет и в заведении ШтрассеПаб, что на улице Грушевского, 1. К просмотру матчей тут подают традиционное пиво, мясные и рыбные закуски.

Торговый центр

Транслировать игры сборной Украины будет и заведение The Loft. Находится оно в ТЦ «Пассаж» и позиционирует себя как гастрономический бар, в меню представлены холодные и горячие закуски, бургеры, салаты, супы, паста, морепродукты и десерты.

Чешская пивоварня

Обещают показывать игры Евро-2024 в чешской пивоварне-ресторане «Старгород». Трансляцию начнут с открытия чемпионата, игры Германии с Шотландией 14 июня в 22:00. Помимо традиционных закусок к пиву во время матча тут можно попробовать блюда на огне, колбасы, фирменные супы и картошка, запеченная с солью.

Под шаурму

Покажут игры сборной Украины на Евро-2024 и в Petrovka Pub. В меню заведения – традиционные блюда к пиво – моцарелла в панировке, бургеры, свинная сковородка, шаурма, стейки, сендвичи. Из выпивки в баре не только пиво, а и ром, текила, шоты, коктейли. Находится заведение на проспекте Мазепы,17.

На диване

Для тех, кто не хочет идти в бар или паб, а хочет посмотреть матч дома, узнать когда играет наша сборная и по какому каналу будут показывать матчи можно тут.

фото: Sergiy Vovk, Harald Mundt, Денис Fahrenheit

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