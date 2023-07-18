У Дніпропетровській області помітили квітку-хижака, яка їсть комах та крихітних рибок

Біологиня показала квітку-хижака, яка росте на території Дніпропетровської області.

Про хижу квітку під назвою мухоловка, що здатна їсти комах, ви напевне вже чули. Але це не єдина рослина, яка вважається м’ясоїдом. У Дніпропетровській області росте пухирник звичайний. Він харчується крихітними рибками та пуголовками.

Детальніше про цю незвичну рослину розповіла біологиня Світлана Кияк.

З виду це звичайна квітка, але ця рослина має підводну ловчу сітку з пухирцями-пастками, якими ловить мілких риб та ракоподібних. Помітили пухирника в акваторії річки Омельник, а саме поблизу Верхньодніпровській ОТГ.

Кожен пухирець має ротовий отвір, по краях якого ростуть розгалужені волоски та декілька шорстких щетинок. Коли потенційна жертва торкається цих ворсинок, тоді клапан відкривається та здобич засмоктує всередину з потоком води. Вибратися з пастки майже неможливо, адже “паща” відразу закривається.

Після цього в пухирці тварина перетравлюється рослиною деякий час.

Хижими вважаються саме водні види пухирників, які живляться переважно дуже дрібними формами ракоподібних (дафнії, циклопи, моїни), а комах ловлять на їх личинкових стадіях розвитку, коли їх розвиток відбувається у воді. Зазвичай, це личинки комарів.

Існують пухирники, що мешкають у насиченому водою торфі, гумусі і моху.

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