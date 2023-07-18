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С 8 до 18: где сегодня в Днепре не будет света 10 часов (АДРЕСА)

Сегодня 06:45
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Новости Днепра про С 8 до 18: где сегодня в Днепре не будет света 10 часов (АДРЕСА)

Сегодня, 18 июля, некоторые жители Днепра будут без света 10 часов – с 08:00 до 18:00.

Об этом сообщили в Telegram-канале «ЦЭКа».

Причина – проведение плановых ремонтных работ.

Так, 18 июля с 08:00 до 18:00 света не будет по адресам:

  • ул. Алана Шепарда: 10;
  • ул. Аэродром: 1-8, 8А, 9, 12А, 13А, 14А, 17А;
  • ул. Оздоровительная: 12А;
  • ул. Академика Янгеля: 14;
  • ул. Титова: 34А;
  • ул. Гродненская: 22;
  • ул. Нарымская: 80;
  • ул. Национальной Гвардии: 9, 11, 13, 13А.

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Новости Днепра про С 8 до 18: где сегодня в Днепре не будет света 10 часов (АДРЕСА)Українська Новости Днепра про С 8 до 18: где сегодня в Днепре не будет света 10 часов (АДРЕСА)Русский

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