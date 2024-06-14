Как выглядела исчезнувшая пароходная пристань на берегу Днепра более 100 лет назад: уникальное фото

Журналисты dnepr.info узнали, как пароходная пристань выглядела в Днепре более 100 лет назад и где она размещалась.
Пароходная пристань до строительства железнодорожного моста да и после него пользовалась большой популярностью. Разве что после появления моста в Днепре нагрузка на водный порт немного снизилась.
С пристани отправляли не только баржи с товарами на продажу, но и от нее отплывали пароходы с путешественниками. Находилась пристань возле нынешнего «старого» моста. Сейчас на ее месте насыпан берег и находятся различные здания.
В начале прошлого века река выглядела совсем иначе, часть небольших островов на ней не была затоплена водами ДнепроГЕСа, поэтому на фото видно, что возле прибрежной пристани есть небольшой островок, где размещено небольшое здание и есть причал для лодок и пароходов. Аналогично на берегу стоит несколько зданий – они находятся на воде, и проходя через них человек мог попасть на пароход или баржу, это был своего рода «пирс» только с полноценным зданием.
С берегом эти «дома» были соеденены деревянными мостиками. У берега пристани было пришвартовано несколько лодок, при необходимости они доставляли товар или людей на баржу или пароход. Рабочие пристани жили неподалеку, в небольших домиках практически на берегу реки.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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