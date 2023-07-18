Сегодня в Днепре несколько трамваев и некоторые троллейбусы закончат работу раньше: подробности

Важная информация!

Во вторник, 18 июля, в Днепре трамваи №18, №19 и троллейбусы №20 закончат свою работу раньше. Изменения связаны с ремонтом трамвайного пути на перекрестке просп. Мира с ул. Николая Михновского.

Последние отправления с конечных остановок:

Трамвай №18:

от ДЕВЗа в 20:21;

от ж/м Левобережный-3 в 21:00.

Трамвай №19:

от пл. Старомостовая в 19:56;

от ж/м Левобережный-3 в 20:52.

Троллейбус №20:

от ул. Европейской в ​​20:20;

от ж/м Левобережный-3 в 20:59.

Также сегодня трамвайный маршрут №15 не будет курсировать.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

А в связи с перекрытием движения автомобильного транспорта на перекрестке просп. Ивана Мазепы и ул. Киевской внесены изменения в работу некоторых автобусных маршрутов:

№146-Б будет совершать объезд по схеме: просп. Ивана Мазепы – ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов;

будет совершать объезд по схеме: просп. Ивана Мазепы – ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов; №157-А будет совершать объезд по схеме: просп. Ивана Мазепы – ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы;

будет совершать объезд по схеме: просп. Ивана Мазепы – ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы; №156, №156-А, №90 будут осуществлять объезд по схеме: ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы;

будут осуществлять объезд по схеме: ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы; №75-К будет осуществлять объезд по схеме: Криворожское шоссе – ул. Криворожская – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы.

Все остальные трамвайные и троллейбусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня. В общей сложности на маршруты выйдет 203 единицы подвижного состава. Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в telegram-боте.

Также по городу будут работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 709 машин (из них 113 – большой вместимости).

Учитывайте эту информацию, чтобы не ждать даром на остановке!

Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре не будет света 10 часов (АДРЕСА).

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