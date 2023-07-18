Сегодня в Днепре несколько трамваев и некоторые троллейбусы закончат работу раньше: подробности

Во вторник, 18 июля, в Днепре трамваи №18, №19 и троллейбусы №20 закончат свою работу раньше. Изменения связаны с ремонтом трамвайного пути на перекрестке просп. Мира с ул. Николая Михновского.
Последние отправления с конечных остановок:
Трамвай №18:
Трамвай №19:
Троллейбус №20:
Также сегодня трамвайный маршрут №15 не будет курсировать.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
А в связи с перекрытием движения автомобильного транспорта на перекрестке просп. Ивана Мазепы и ул. Киевской внесены изменения в работу некоторых автобусных маршрутов:
Все остальные трамвайные и троллейбусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня. В общей сложности на маршруты выйдет 203 единицы подвижного состава. Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в telegram-боте.
Также по городу будут работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 709 машин (из них 113 – большой вместимости).
Учитывайте эту информацию, чтобы не ждать даром на остановке!
Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре не будет света 10 часов (АДРЕСА).
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