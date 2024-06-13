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  • Кому из жителей Днепра необходимо до июля обратиться в ПФУ за назначением субсидии: перечень категорий

Кому из жителей Днепра необходимо до июля обратиться в ПФУ за назначением субсидии: перечень категорий

Сегодня 17:25
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Часть жителей Днепра в июне месяцы для продления субсидии должны снова обратиться в ПФУ с новым заявлением.

Новости Днепра про Кому из жителей Днепра необходимо до июля обратиться в ПФУ за назначением субсидии: перечень категорий

Лицам каких категорий необходимо это сделать и что будет, если заявление не подать – узнали журналисты dnepr.info.

Кому нужно обратиться в ПФУ

Обратиться с новым заявлением в ПФУ необходимо до 1 июля 2024 года тем жителям Днепра, которые подпадают под такие критерии: получали субсидию по состоянию на 24 февраля 2022 года, получали помощь на оплату коммунальных услуг в минувшем отопительном сезоне.

Следует написать заявление в ПФУ и тем, кто проживал на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий, а также тем, кто с начала полномасштабной войны не обращался в ПФУ за переназначением субсидии или льгот. О том, что таким категориям граждан нужно обновить информацию о себе для получения субсидии заявили в самом ПФУ.

Как подать заявление

Подать заявление в ПФУ можно онлайн – через портал Пенсионного фонда или его мобильное приложение, а также через сайт «Дія». Также можно приехать и написать заявление лично – для этого следует посетить один из сервисных центров ПФУ в Днепре, либо прийти в исполнительный комитет поселкового, сельского или городского совета. Также можно написать заявление на получение субсидии в Центре предоставления административных услуг.

Какие документы нужны

Для переназначения субсидии заявителю необходимо подать в ПФУ такие документы: заявление, декларацию о доходах, договор аренды жилья (в случае, если он арендует дом или квартиру), копию договора о реструктуризации задолженности (если есть долги за коммунальные услуги). При необходимости следует предоставить документ, подтверждающий факт того, что прописанное в домохозяйстве лицо не проживает по зарегистрированному месту жительства, справку или выписку о проживании без прописки и справку ВПО.

Для тех, кто использует электрику для отопления жилья необходимо подать акт обследования состояния внешне –и внутридомовых электросетей.

При личном обращении в ЦНАп или сервисный центр ПФУ следует предъявить свой паспорт.

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