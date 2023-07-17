В Днепропетровской области у пенсионера конфисковали ноутбук из-за постов в соцсетях

В Павлограде суд забрал ноутбук у пенсионера, который хвалил Россию в "Одноклассниках".

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

По данным следствия, пенсионер из Павлограда публиковал в запретной соцсети «Одноклассники» сообщения в поддержку России. Делал он это в период с марта по декабрь 2022 года. В судебном приговоре опубликовали примеры комментариев, которые оставлял подозреваемый:

«ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ЖИВЫМИ, РЕБЯТА.»; «Саакашвили – личный возникший Путина. Сирия – маленькая война Путина. У Украины все проблемы из-за Путина. Европа замерзает – Путин виноват. Газ – оружие Путина. В США президент слабоумный — Путин виноват… Я не знаю, как вы, но пока этот вездесущий мужик у власти, я спокоен!!»

В мае 2023 года пенсионера разоблачили и СБУ наведалась к нему домой. Во время обыска правоохранители нашли ноутбук ASUS, из которого обвиняемый и публиковал эти сообщения.

Известно, что мужчина уроженец Пермской области, но в последнее время жил в Украине.

Во время суда обвиняемый признал свою вину и покаялся. В связи с этим ему смягчили наказание. Мужчина не сможет в течение 10 лет занимать должности и заниматься какой-либо деятельностью в юридических лицах частного права сроком на десять лет.

У пенсионера также изъяли ноутбук, который решили передать в собственность государства.

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