В Днепропетровской области у пенсионера конфисковали ноутбук из-за постов в соцсетях

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином реестре судебных решений.
По данным следствия, пенсионер из Павлограда публиковал в запретной соцсети «Одноклассники» сообщения в поддержку России. Делал он это в период с марта по декабрь 2022 года. В судебном приговоре опубликовали примеры комментариев, которые оставлял подозреваемый:
«ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ЖИВЫМИ, РЕБЯТА.»; «Саакашвили – личный возникший Путина. Сирия – маленькая война Путина. У Украины все проблемы из-за Путина. Европа замерзает – Путин виноват. Газ – оружие Путина. В США президент слабоумный — Путин виноват… Я не знаю, как вы, но пока этот вездесущий мужик у власти, я спокоен!!»
В мае 2023 года пенсионера разоблачили и СБУ наведалась к нему домой. Во время обыска правоохранители нашли ноутбук ASUS, из которого обвиняемый и публиковал эти сообщения.
Известно, что мужчина уроженец Пермской области, но в последнее время жил в Украине.
Во время суда обвиняемый признал свою вину и покаялся. В связи с этим ему смягчили наказание. Мужчина не сможет в течение 10 лет занимать должности и заниматься какой-либо деятельностью в юридических лицах частного права сроком на десять лет.
У пенсионера также изъяли ноутбук, который решили передать в собственность государства.
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