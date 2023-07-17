У Дніпропетровській області в пенсіонера конфіскували ноутбук через дописи у соцмережах

У Павлоград суд забрав ноутбук у пенсіонера, який хвалив Росію в "Однокласніках".

Про це йдеться у вироці, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.

За даними слідства, пенсіонер з Павлограда публікував у забороненій соцмережі “Однокласнікі” дописи на підтримку Росії. Робив він це у період з березня до грудня 2022 року. Далі приклади коментарів, які залишав підозрюваний.

«ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ЖИВЫМИ, РЕБЯТА.»; «Саакашвили – личный узник Путина. Сирия – маленькая война Путина. У Украины все проблемы из-за Путина. Европа замерзает – Путин виноват. Газ – оружие Путина. В США президент слабоумный – Путин виноват… Я не знаю как вы, но пока этот вездесущий мужик у власти, я спокоен !!»

У травні 2023 пенсіонера викрили та СБУ навідалася до нього додому. Під час обшуку правоохоронці знайшли ноутбук ASUS, з якого обвинувачений і публікував ці дописи.

Відомо, що чоловік уродженець Пермської області, але останнім часом жив в Україні.

Під час суду обвинувачений визнав свою вину та покаявся. У зв’язку з цим йому пом’якшили покарання. Чоловік не зможе протягом 10 років обіймати посади та займатись будь-якою діяльністю у юридичних особах приватного права строком на десять років.

У пенсіонера також забрали ноутбук, який вирішили передати у власність держави.

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