В Днепре собака попала в бетонную ловушку: ее спасали ГСЧС-ники

Спасибо!

Сегодня, 15 июля, в 12:01 на линию «101» сообщили о том, что на территории предприятия, расположенного на улице Днепросталевской, в забетонированный котлован упала собака.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Там они с помощью лестницы спустились на дно котлована и подняли несчастное животное на поверхность.

С собачкой все хорошо!

К спасению четырехлапого привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре четырехлапая упала в заброшенный 2-метровый люк: ее спасали ГСЧС-ники.

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