Легкоатлет из Днепра выборол «золото» чемпионата Европы: поздравляем

Гордимся!

Легкоатлет из Днепра Михаил Кохан взял «золото» чемпионата Европы среди молодежи.

22-летний спортсмен отличился в метании молота. Его результат – 77.21 метр.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Это самый лучший показатель парня в сезоне. А еще — его второй титул чемпиона Европы в этой возрастной категории.

Поздравляю! Горжусь! Так держать! – подчеркнул Сергей Лысак.

Мы также поздравляем Михаила и желаем ему новых побед!

Напомним, ранее мы писали, что спортсменка из Днепра выиграла Кубок Европы по дзюдо: поздравляем.

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