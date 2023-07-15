Легкоатлет из Днепра выборол «золото» чемпионата Европы: поздравляем

Легкоатлет из Днепра Михаил Кохан взял «золото» чемпионата Европы среди молодежи.
22-летний спортсмен отличился в метании молота. Его результат – 77.21 метр.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Это самый лучший показатель парня в сезоне. А еще — его второй титул чемпиона Европы в этой возрастной категории.
Поздравляю! Горжусь! Так держать! – подчеркнул Сергей Лысак.
Мы также поздравляем Михаила и желаем ему новых побед!
Напомним, ранее мы писали, что спортсменка из Днепра выиграла Кубок Европы по дзюдо: поздравляем.
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