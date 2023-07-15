Будет штормить четыре дня: уже завтра Землю накроет затяжная магнитная буря

Завтра, 16 июля, Землю накроет затяжная магнитная буря. Она продлится 4 дня – с 16 по 19 июля.
Отмечается, что ее мощность будет слабой.
Последняя буря в июле прогнозируется 29 числа.
Напомним, магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут негативно влиять на работу систем связи, а также на здоровье людей.
Как влияют на человека магнитные бури
Симптомы магнитной бури у разных людей могут сильно отличаться. Чаще встречаются следующие признаки: головокружение; тошнота и рвота; головная боль; боли в мышцах и суставах; боль в сердце; повышенное давление; учащенный пульс; сильная усталость; бессонница; обострение хронических заболеваний. Наиболее сильно влияние магнитных бурь испытывают владельцы хронических болезней, а также пожилые и метеозависимые люди.
Как уберечься от магнитных бурь
Попытайтесь соблюдать определенные правила в опасные даты:
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