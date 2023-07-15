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Будет штормить четыре дня: уже завтра Землю накроет затяжная магнитная буря

Сегодня 19:38
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Берегите себя!

Новости Днепра про Будет штормить четыре дня: уже завтра Землю накроет затяжная магнитная буря

Завтра, 16 июля, Землю накроет затяжная магнитная буря. Она продлится 4 дня – с 16 по 19 июля.

Отмечается, что ее мощность будет слабой.

Последняя буря в июле прогнозируется 29 числа.

Новости Днепра про Будет штормить четыре дня: уже завтра Землю накроет затяжная магнитная буря

Напомним, магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут негативно влиять на работу систем связи, а также на здоровье людей.

Как влияют на человека магнитные бури

Симптомы магнитной бури у разных людей могут сильно отличаться. Чаще встречаются следующие признаки: головокружение; тошнота и рвота; головная боль; боли в мышцах и суставах; боль в сердце; повышенное давление; учащенный пульс; сильная усталость; бессонница; обострение хронических заболеваний. Наиболее сильно влияние магнитных бурь испытывают владельцы хронических болезней, а также пожилые и метеозависимые люди.

Как уберечься от магнитных бурь

Попытайтесь соблюдать определенные правила в опасные даты:

  1. Ешьте больше сезонных продуктов и зелени. Уменьшите употребление жирных, острых, жареных блюд и фастфуда.
  2. Пейте больше жидкости, травяного чая, компота.
  3. Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет и энергетических напитков.
  4. Регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном.
  5. Больше двигайтесь, займитесь зарядкой, пройдитесь пешком вместо поездки на транспорте.
  6. Постарайтесь меньше нервничать. Не общайтесь с конфликтными людьми.
  7. Перед сном принимайте контрастный душ.
  8. Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не менее 7 часов в сутки.

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