Будет штормить четыре дня: уже завтра Землю накроет затяжная магнитная буря

Берегите себя!

Завтра, 16 июля, Землю накроет затяжная магнитная буря. Она продлится 4 дня – с 16 по 19 июля.

Отмечается, что ее мощность будет слабой.

Последняя буря в июле прогнозируется 29 числа.

Напомним, магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут негативно влиять на работу систем связи, а также на здоровье людей.

Как влияют на человека магнитные бури

Симптомы магнитной бури у разных людей могут сильно отличаться. Чаще встречаются следующие признаки: головокружение; тошнота и рвота; головная боль; боли в мышцах и суставах; боль в сердце; повышенное давление; учащенный пульс; сильная усталость; бессонница; обострение хронических заболеваний. Наиболее сильно влияние магнитных бурь испытывают владельцы хронических болезней, а также пожилые и метеозависимые люди.

Как уберечься от магнитных бурь

Попытайтесь соблюдать определенные правила в опасные даты:

Ешьте больше сезонных продуктов и зелени. Уменьшите употребление жирных, острых, жареных блюд и фастфуда. Пейте больше жидкости, травяного чая, компота. Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет и энергетических напитков. Регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном. Больше двигайтесь, займитесь зарядкой, пройдитесь пешком вместо поездки на транспорте. Постарайтесь меньше нервничать. Не общайтесь с конфликтными людьми. Перед сном принимайте контрастный душ. Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не менее 7 часов в сутки.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: