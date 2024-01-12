В Днепропетровской области сегодня будет громко: детали

Сегодня, 12 января, в Днепропетровской области будет громко — в 14:00 в Кривом Роге прогремит взрыв. Он производственный, потому причин для паники нет.
Об этом сообщил глава Рады обороны города Александр Вилкул.
Он отметил, что больше всего взрыв будет слышен в Саксаганском и Центрально-Городском районах города.
Сегодня в 14:00 в производственных целях будут проведены испытательные взрывные работы в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы). Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – написал Вилкул.
Но, пожалуйста, не игнорируйте тревоги!
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