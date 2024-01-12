Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепропетровской области сегодня будет громко: детали

Сегодня 10:00
просмотров

Без паники – все под контролем!

Новости Днепра про В Днепропетровской области сегодня будет громко: детали

Сегодня, 12 января, в Днепропетровской области будет громко — в 14:00 в Кривом Роге прогремит взрыв. Он производственный, потому причин для паники нет.

Об этом сообщил глава Рады обороны города Александр Вилкул.

Он отметил, что больше всего взрыв будет слышен в Саксаганском и Центрально-Городском районах города.

Сегодня в 14:00 в производственных целях будут проведены испытательные взрывные работы в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы). Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – написал Вилкул.

Но, пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепропетровской области сегодня будет громко: деталиУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области сегодня будет громко: деталиРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре и пригороде сегодня пропала вода: адреса и причина
Новости Днепра
Сегодня 15:07
В Днепре и пригороде сегодня пропала вода: адреса и причина

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

В Кривом Роге трое подростков избили и изнасиловали 42-летнюю женщину
Новости Днепра
Сегодня 14:39
В Кривом Роге трое подростков избили и изнасиловали 42-летнюю женщину

Правоохранители устанавливают все обстоятельства этого ужасного преступления.

В Днепропетровской области спасали семью, где все отравились угарным газом
Новости Днепра
Сегодня 14:23
В Днепропетровской области спасали семью, где все отравились угарным газом

В Днепропетровской области снова спасали людей от отравления угарным газом.

Структуры горсовета Каменского планируют потратить на «освещение деятельности» более 500 тыс. грн
Новости Днепра
Сегодня 13:43
Структуры горсовета Каменского планируют потратить на «освещение деятельности» более 500 тыс. грн

Каменский городской совет продолжает удивлять закупками на "освещение деятельности".

Последние новости

В Днепре на кольце ж/м Победы произошло ДТП: собирается пробка
В Днепре на кольце ж/м Победы произошло ДТП: собирается пробка

В Днепре на ж/м Победа произошло ДТП.

Сегодня 18:01
2
просмотров
В Днепре на Амурском мосту произошла авария с участием трамвая: движение затруднено
В Днепре на Амурском мосту произошла авария с участием трамвая: движение затруднено

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

Сегодня 17:44
5
просмотров
История исчезнувшего здания на Пастера: под домом может быть коллектор с речкой (ФОТО)
История исчезнувшего здания на Пастера: под домом может быть коллектор с речкой (ФОТО)

В Днепре на месте старинных домов выросли новые торговые и бизнес-центры. Часть столетних зданий разрушилась от возраста, часть – была снесена ради возведения новых, более удобных и современных помещений.

Сегодня 17:34
2
просмотров
Жители Днепра поселили у себя в подъезде раненого дикого голубя: их поняли не все
Жители Днепра поселили у себя в подъезде раненого дикого голубя: их поняли не все

В Днепре жители Победы приютили раненого голубя.

Сегодня 17:17
2
просмотров
«Аффирмации» вышли на новый уровень: в Днепре заметили авто-пофигиста (ВИДЕО)
«Аффирмации» вышли на новый уровень: в Днепре заметили авто-пофигиста (ВИДЕО)

Эта "аффирмация" сейчас очень метко подчеркивает настроение многих днепрян.

Сегодня 16:51
5
просмотров
Убийцу из Харьковщины случайно нашли вблизи Новомосковска
Убийцу из Харьковщины случайно нашли вблизи Новомосковска

В Новомосковском районе нашли мужчину, которого разыскивают за убийство совершенное в соседней области.

Сегодня 16:03
2
просмотров
В части Днепра третий день подряд выключают воду: в чем дело
В части Днепра третий день подряд выключают воду: в чем дело

На Игрене третий день перебои с водой.

Сегодня 15:23
5
просмотров
В Днепре и пригороде сегодня пропала вода: адреса и причина
В Днепре и пригороде сегодня пропала вода: адреса и причина

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Сегодня 15:07
10
просмотров
В Кривом Роге трое подростков избили и изнасиловали 42-летнюю женщину
В Кривом Роге трое подростков избили и изнасиловали 42-летнюю женщину

Правоохранители устанавливают все обстоятельства этого ужасного преступления.

Сегодня 14:39
4
просмотров
Что жители Днепра не могут сделать без предъявления военного билета
Что жители Днепра не могут сделать без предъявления военного билета

В связи с военным положением в стране был введен ряд дополнительных правил для военнообязанных. Среди прочего – все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военный билет. Без него им недоступен ряд услуг и возможностей.

Сегодня 14:25
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх