В Днепропетровской области сегодня будет громко: детали

Без паники – все под контролем!

Сегодня, 12 января, в Днепропетровской области будет громко — в 14:00 в Кривом Роге прогремит взрыв. Он производственный, потому причин для паники нет.

Об этом сообщил глава Рады обороны города Александр Вилкул.

Он отметил, что больше всего взрыв будет слышен в Саксаганском и Центрально-Городском районах города.

Сегодня в 14:00 в производственных целях будут проведены испытательные взрывные работы в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы). Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – написал Вилкул.

Но, пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

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