В Днепре, Павлограде и Желтых Водах сегодня прекратят подачу электроэнергии: адреса

Сегодня, 12 января, в Днепре, Павлограде и Желтых Водах будут выключать свет.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Telegram-канале компании.
Днепр – с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии на:
Павлоград – с 08:00 до 17:00 не будет света на:
Желтые Воды – с 08:00 до 15:00 без света будут:
С 08:00 до 17:00
Читайте также:
Автор:
Нужна ваша помощь!
В Синельникове объявили первые результаты народного голосования за новое название.
8 января враг нанес массированный ракетный удар по Кривому Рогу.
Коммунальщики уже работают над устранением аварий!
Нужна ваша помощь!
Одевайтесь теплее, друзья!
Во Львовской области за сутки пограничники задержали десять ухилянтов - среди них житель Днепра.
В Днепре дети играли среди деревьев, которые высадили в честь погибших воинов.
Поезда, курсирующие через Днепр, одним из самых популярных направлений.
В Синельникове объявили первые результаты народного голосования за новое название.
В Днепре один из автобусов несколько изменит схему движения.
Стало известно, когда днепрянам, имеющим долги за свет, могут отключить электроэнергию.
Зима в Днепре вспомнила, что она – зима.
Госпограничная служба напоминает о том, что бродить у приграничья с соседними государствами, можно только имея специальное разрешение.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!