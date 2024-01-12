В Днепре, Павлограде и Желтых Водах сегодня прекратят подачу электроэнергии: адреса

ЦЭК проводит плановые работы!

Сегодня, 12 января, в Днепре, Павлограде и Желтых Водах будут выключать свет.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Днепр – с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии на:

ул. Титова, 18-А.

Павлоград – с 08:00 до 17:00 не будет света на:

ул. Преображенская: 1.

Желтые Воды – с 08:00 до 15:00 без света будут:

ул. Героев Украины: 1, 3;

ул. Заводская: 1В, 3А;

ул. Железнодорожная: 1А;

ул. Объездная;

ул. Промышленная: 3-5, 7А, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19.

С 08:00 до 17:00

ул. Литературная: 1, 5-11 (нечетные), 15-33 (нечетные);

ул. М. Пошедина: 25;

ул. Первомайская: 13.

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