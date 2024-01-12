Днепропетровщина возглавила интересный рейтинг от Минцифры

Минцифры представило результаты исследования по областям, где подсчитывали индекс цифровой трансформации. Днепропетровщину можно назвать одной из цифровых IT-столиц Украины. Наша область занимает достойное, первое место за 2023 год в топе цифровой трансформации, говорится в исследовании.
Учитывали восемь составляющих среди которых: цифровое образование, развитие ЦНАП, внедрение режима без бумаг и развитие интернета. Почти во всех категориях Днепропетровск занимает лидерские позиции.
Предложенная методика основывается на комплексном подходе и позволяет измерять как цифровые услуги, так и инфраструктуру, а также процесс оцифровки в ОВА и территориальных общинах. Максимальный возможный индекс — 1 балл, он отражает показатели возможности в экономике, цифровых навыках, инфраструктуре, публичных услугах и цифровой трансформации органов местного самоуправления, — говорится в исследовании Минцифры.
Днепропетровщине до 1 балла не хватает буквально одной десятой, однако все равно это самые высокие показатели в Украине – (0.908). Далее следуют Львовская область (0.891) и соседняя Полтавская (0.833) область.
В частности, Днепропетровщина лидирует по показателям вовлечённости в цифровое образование.
В Минцифре также отмечают, что регион хорошо цифровизировал сферу предоставления госуслуг.
Читайте также:
Автор:
Одевайтесь теплее, друзья!
Во Львовской области за сутки пограничники задержали десять ухилянтов -…
В Днепре дети играли среди деревьев, которые высадили в честь…
Поезда, курсирующие через Днепр, одним из самых популярных направлений.
ЦЭК проводит плановые работы!
Нужна ваша помощь!
Одевайтесь теплее, друзья!
Во Львовской области за сутки пограничники задержали десять ухилянтов - среди них житель Днепра.
В Днепре дети играли среди деревьев, которые высадили в честь погибших воинов.
Поезда, курсирующие через Днепр, одним из самых популярных направлений.
В Синельникове объявили первые результаты народного голосования за новое название.
В Днепре один из автобусов несколько изменит схему движения.
Стало известно, когда днепрянам, имеющим долги за свет, могут отключить электроэнергию.
Зима в Днепре вспомнила, что она – зима.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!