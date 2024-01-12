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Днепропетровщина возглавила интересный рейтинг от Минцифры

Сегодня 10:39
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Днепропетровщина – одна из наиболее цифровых областей Украины.

Новости Днепра про Днепропетровщина возглавила интересный рейтинг от Минцифры

Минцифры представило результаты исследования по областям, где подсчитывали индекс цифровой трансформации. Днепропетровщину можно назвать одной из цифровых IT-столиц Украины. Наша область занимает достойное, первое место за 2023 год в топе цифровой трансформации, говорится в исследовании.

Учитывали восемь составляющих среди которых: цифровое образование, развитие ЦНАП, внедрение режима без бумаг и развитие интернета. Почти во всех категориях Днепропетровск занимает лидерские позиции.

Предложенная методика основывается на комплексном подходе и позволяет измерять как цифровые услуги, так и инфраструктуру, а также процесс оцифровки в ОВА и территориальных общинах. Максимальный возможный индекс — 1 балл, он отражает показатели возможности в экономике, цифровых навыках, инфраструктуре, публичных услугах и цифровой трансформации органов местного самоуправления, — говорится в исследовании Минцифры.

Днепропетровщине до 1 балла не хватает буквально одной десятой, однако все равно это самые высокие показатели в Украине – (0.908). Далее следуют Львовская область (0.891) и соседняя Полтавская (0.833) область.

Новости Днепра про Днепропетровщина возглавила интересный рейтинг от Минцифры

В частности, Днепропетровщина лидирует по показателям вовлечённости в цифровое образование.

Новости Днепра про Днепропетровщина возглавила интересный рейтинг от Минцифры

В Минцифре также отмечают, что регион хорошо цифровизировал сферу предоставления госуслуг.

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