Днепропетровщина возглавила интересный рейтинг от Минцифры

Днепропетровщина – одна из наиболее цифровых областей Украины.

Минцифры представило результаты исследования по областям, где подсчитывали индекс цифровой трансформации. Днепропетровщину можно назвать одной из цифровых IT-столиц Украины. Наша область занимает достойное, первое место за 2023 год в топе цифровой трансформации, говорится в исследовании.

Учитывали восемь составляющих среди которых: цифровое образование, развитие ЦНАП, внедрение режима без бумаг и развитие интернета. Почти во всех категориях Днепропетровск занимает лидерские позиции.

Предложенная методика основывается на комплексном подходе и позволяет измерять как цифровые услуги, так и инфраструктуру, а также процесс оцифровки в ОВА и территориальных общинах. Максимальный возможный индекс — 1 балл, он отражает показатели возможности в экономике, цифровых навыках, инфраструктуре, публичных услугах и цифровой трансформации органов местного самоуправления, — говорится в исследовании Минцифры.

Днепропетровщине до 1 балла не хватает буквально одной десятой, однако все равно это самые высокие показатели в Украине – (0.908). Далее следуют Львовская область (0.891) и соседняя Полтавская (0.833) область.

В частности, Днепропетровщина лидирует по показателям вовлечённости в цифровое образование.

В Минцифре также отмечают, что регион хорошо цифровизировал сферу предоставления госуслуг.

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