На Дніпропетровщині сьогодні буде гучно: деталі

Без паніки - усе під контролем!

Сьогодні, 12 січня, у Дніпропетровській області буде гучно – о 14:00 у Кривому Розі пролунає вибух. Він виробничий, тому причин для паніки немає.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Він зазначив, що найбільше вибух буде чутно у Саксаганському та Центрально-Міському районах міста.

Сьогодні о 14:00 у виробничих цілях буде проведено випробувальні вибухові роботи у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони). Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – написав Вілкул.

Але, будь ласка, не ігноруйте тривоги!

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