В Днепропетровской области поймали почти полтысячи нелегалов

С начала 2023 года в Днепропетровской области Миграционная служба обнаружила около полутысячи нелегалов. В целом же с начала полномасштабного вторжения таких нарушителей разоблачили более тысячи.
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОВА.
Отмечается, что все иностранные граждане незаконно находились на территории Украины.
Всего за время военного положения на Днепропетровщине приняли более 450 решений о принудительных возвращениях и выдворениях нелегальных мигрантов, выдали более двухсот запретов на въезд в Украину. Кроме того, на нарушителей наложили около 1200 административных взысканий. Общая сумма штрафов составила около 2 млн грн.
Уже вступили в силу изменения в миграционном законодательстве. Усиливается ответственность. В частности, за пребывание иностранцев в стране без необходимых разрешений, нелегальное пересечение границы, трудоустройство без документов, — отметил Павел Комков, начальник Управления миграционного контроля, противодействия нелегальной миграции и реадмиссии ГУ ГМС в области.
По его словам, теперь разграничиваются разные виды правонарушений. Соответственно за каждое предусмотрено и разное наказание. Например, иностранцы, которые превысили разрешенный срок пребывания в Украине менее чем на 30 дней, должны заплатить штраф от 2 тыс. до 3,5 тыс. грн. За нелегальное проживание более месяца – размер взыскания может доходить до более чем 5 тыс. грн. А если правонарушение в течение года совершенно повторно – санкции увеличиваются до 7 тыс. грн.
Напомним, ранее мы писали, что за пределы Украины выдворили иностранцев-нелегалов, незаконно проживавших в Днепре.
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