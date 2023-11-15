На Дніпропетровщині зловили майже півтисячі нелегалів

І це тільки цього року!

З початку 2023 року в Дніпропетровській області Міграційна служба виявила майже півтисячі нелегалів. А загалом з початку повномасштабного вторгнення таких порушників викрили понад тисячу.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОВА.

Зазначається, що усі іноземні громадяни незаконно перебували на території України.

Загалом за час військового стану на Дніпропетровщині ухвалили понад 450 рішень про примусові повернення та видворення нелегальних мігрантів, видали більш ніж дві сотні заборон на в’їзд до України. Крім того, на порушників наклали майже 1200 адміністративних стягнень. Загальна сума штрафів склала майже 2 млн грн.

Уже вступили в силу зміни в міграційному законодавстві. Посилюється відповідальність. Зокрема, за перебування іноземців в країні без необхідних дозволів, нелегальний перетин кордону, працевлаштування без документів, – зазначив Павло Комков, начальник Управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії ГУ ДМС в області.

За його словами, тепер розмежовуються різні види правопорушень. Відповідно за кожен передбачене й різне покарання. Наприклад, іноземці, які перевищили дозволений строк перебування в Україні менш ніж на 30 днів, мають сплатити штраф від 2 тис. до майже 3,5 тис. грн. За нелегальне проживання понад місяць – розмір стягнення може доходити до понад 5 тис. грн. А якщо правопорушення протягом року скоєне повторно – санкції збільшуються до 7 тис. грн.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за межі України видворили іноземців-нелегалів, які незаконно проживали у Дніпрі.

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