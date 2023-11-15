У Дніпрі на лівому березі помітили стовп диму: що відомо

Сьогодні, 15 листопада, у Дніпрі на лівому березі містяни помітили стовп диму.
Як з’ясувалося, на вулиці Богомаза в одному із будинків горить квартира.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Рятувальники та правоохоронці вже прибули на місце.
Чекаємо офіційну інформацію від ДСНС.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі пожежа допомогла викрити нарколабораторію (ВІДЕО).
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