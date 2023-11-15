У Дніпрі на лівому березі помітили стовп диму: що відомо

Рятувальники вже на місці.

Сьогодні, 15 листопада, у Дніпрі на лівому березі містяни помітили стовп диму.

Як з’ясувалося, на вулиці Богомаза в одному із будинків горить квартира.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Рятувальники та правоохоронці вже прибули на місце.

Чекаємо офіційну інформацію від ДСНС.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі пожежа допомогла викрити нарколабораторію (ВІДЕО).

Читайте також:

Українська

Автор: