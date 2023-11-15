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У Дніпрі на лівому березі помітили стовп диму: що відомо

Сьогодні 16:21
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Рятувальники вже на місці.

Новости Днепра про У Дніпрі на лівому березі помітили стовп диму: що відомо

Сьогодні, 15 листопада, у Дніпрі на лівому березі містяни помітили стовп диму.

Як з’ясувалося, на вулиці Богомаза в одному із будинків горить квартира.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Рятувальники та правоохоронці вже прибули на місце.

Новости Днепра про У Дніпрі на лівому березі помітили стовп диму: що відомо

Чекаємо офіційну інформацію від ДСНС.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі пожежа допомогла викрити нарколабораторію (ВІДЕО).

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Новости Днепра про У Дніпрі на лівому березі помітили стовп диму: що відомоУкраїнська

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