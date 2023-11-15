Люті морози накриють Україну вже в листопаді: чи чекати -15 у Дніпрі

Прогнози синоптичних сайтів щодо морозів підтвердили і синоптики. Як зазначила Наталія Діденко, у період з 19 по 23 листопада в Україні очікується сильне похолодання.
Температура повітря знизиться до невеликих “мінусів”, а вночі 23-го та 24-го листопада у північній частині України та на північному сході (Сумщина, Полтавщина, Харківщина) ймовірно до -10-14 градусів. І, відповідно, є висока ймовірність снігу у багатьох областях.
Водночас до 19 листопада на території України можливі короткочасні дощі, а у цей четвер, 16 листопада, очікуються потужні буревії.
Температура повітря становитиме найближчої ночі 0+5 градусів, на півдні до +9 градусів, завтра вдень передбачається +4+9 градусів, у південній частині та на південному сході +9+12, в Криму до +14 градусів.
Надалі тільки холоднішатиме, тому люта зима прийде до України вже наприкінці листопада. З хорошого – вона буде короткочасною, хоча загадувати так далеко наперед синоптики не наважуються.
Що ж стосується Дніпра, то великих морозів чекати не варто. -14 точно не буде. Максимальний температурний мінімум, який чекає на дніпрян сягне -2 градусів морозу.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли у Дніпрі випаде перший сніг.
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