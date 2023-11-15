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  • Укрзалізниця додала жіночі купе ще у 8 потягах: які із них курсують через Дніпро та область

Укрзалізниця додала жіночі купе ще у 8 потягах: які із них курсують через Дніпро та область

Сьогодні 16:49
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Жіночі купе з'явилися ще у восьми потягах УЗ.
Новости Днепра про Укрзалізниця додала жіночі купе ще у 8 потягах: які із них курсують через Дніпро та область

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Три із них курсують через Дніпро та області. 

У рейси вийшли потяги з жіночими купе в таких потягах:

  • №81/82 Київ — Ужгород;
  • №41/42 Дніпро — Трускавець;
  • №75/76 Київ — Кривий Ріг;
  • №15/16 Харків — Ясіня;
  • №17/18 Харків — Ужгород;
  • №29/30 Київ — Ужгород;
  • №3/4 Запоріжжя — Ужгород;
  • №26/236 Одеса — Рахів (через ремонт колії на Закарпатті перший рейс з жіночими купе з Одеси 16.11, з Рахова 17.11).

З них через Дніпропетровщину їдуть:

  • №41/42 Дніпро – Трускавець;
  • 75/76 Київ – Кривий Ріг;
  • №3/4 Запоріжжя – Ужгород.

Як зазначили в УЗ, саме пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом Укрзалізниці: NPS 83%. Найвищою є й середня населеність жіночих купе — понад 80% на сьогодні.

Нагадаємо, раніше з’явилася петиція про запровадження чоловічих купе. Втім, станом на 15 листопада, її підписало менш як 100 людей. 

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Новости Днепра про Укрзалізниця додала жіночі купе ще у 8 потягах: які із них курсують через Дніпро та областьУкраїнська Новости Днепра про Укрзалізниця додала жіночі купе ще у 8 потягах: які із них курсують через Дніпро та областьРусский

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