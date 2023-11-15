Укрзалізниця додала жіночі купе ще у 8 потягах: які із них курсують через Дніпро та область

Жіночі купе з'явилися ще у восьми потягах УЗ.

Три із них курсують через Дніпро та області.

У рейси вийшли потяги з жіночими купе в таких потягах:

№81/82 Київ — Ужгород;

№41/42 Дніпро — Трускавець;

№75/76 Київ — Кривий Ріг;

№15/16 Харків — Ясіня;

№17/18 Харків — Ужгород;

№29/30 Київ — Ужгород;

№3/4 Запоріжжя — Ужгород;

№26/236 Одеса — Рахів (через ремонт колії на Закарпатті перший рейс з жіночими купе з Одеси 16.11, з Рахова 17.11).

З них через Дніпропетровщину їдуть:

№41/42 Дніпро – Трускавець;

75/76 Київ – Кривий Ріг;

№3/4 Запоріжжя – Ужгород.

Як зазначили в УЗ, саме пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом Укрзалізниці: NPS 83%. Найвищою є й середня населеність жіночих купе — понад 80% на сьогодні.

Нагадаємо, раніше з’явилася петиція про запровадження чоловічих купе. Втім, станом на 15 листопада, її підписало менш як 100 людей.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: