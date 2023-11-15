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Новини Укрзалізниця додала жіночі купе ще у 8 потягах: які із них курсують через Дніпро та область
Укрзалізниця додала жіночі купе ще у 8 потягах: які із них курсують через Дніпро та область
Жіночі купе з'явилися ще у восьми потягах УЗ.
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Три із них курсують через Дніпро та області.
У рейси вийшли потяги з жіночими купе в таких потягах:
№81/82 Київ — Ужгород;
№41/42 Дніпро — Трускавець;
№75/76 Київ — Кривий Ріг;
№15/16 Харків — Ясіня;
№17/18 Харків — Ужгород;
№29/30 Київ — Ужгород;
№3/4 Запоріжжя — Ужгород;
№26/236 Одеса — Рахів (через ремонт колії на Закарпатті перший рейс з жіночими купе з Одеси 16.11, з Рахова 17.11).
З них через Дніпропетровщину їдуть:
№41/42 Дніпро – Трускавець;
75/76 Київ – Кривий Ріг;
№3/4 Запоріжжя – Ужгород.
Як зазначили в УЗ, саме пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом Укрзалізниці: NPS 83%. Найвищою є й середня населеність жіночих купе — понад 80% на сьогодні.
Нагадаємо, раніше з’явилася петиція про запровадження
Втім, станом на 15 листопада, її підписало менш як 100 людей. чоловічих купе.
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Автор:
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