Сільський чиновник на Дніпропетровщині взяв 7 тис доларів хабаря, щоб “заткнути ротяки радикалам”

Винесли вирок колишньому заступнику голови Широківської селищної ради на Дніпропетровщині, який взяв 7 тисяч доларів хабаря.

Ще у 2019 році підприємець надіслав запит до селищної ради Широкого, щоб орендувати землю для АЗС. Для цього він мав отримати дозвіл на забудову від заступника з питань житлово-комунального господарства. Хоча посадовець був не проти будівництва заправки, і за його словами це пішло б на користь громаді, але необхідні документи чиновник погодився надати тільки за умови отримання хабаря у розмірі 7 тисяч доларів. Цих грошей, за словами підозрюваного, вистачило, щоб “заткнути ротяки радикалам”, які сидять в селищній раді.

Як йдеться у матеріалах справи, посадовець зустрічався з підприємцем на місці майбутнього будівництва. Чиновник стверджував, що може посприяти в отриманні необхідних рішень і дозволів. Крім цього, він пообіцяв вплинути на голову селищної ради і депутатів, натякнувши, що інакше можливі негативні наслідки.

Згодом, під час отримання хабаря, посадовця затримали.

Хабаря не брав, але є нюанс

Під час засідання посадовець свою вину не визнав. Як пояснив підозрюваний, він займався благоустроєм, але не відповідав за земельні питання. Хоча і їздив разом з підприємцем на місце майбутнього будівництва АЗС, щоб ввести того в курс справи.

Посадовець стверджував, що погодився допомогти з організацією будівництва заправки, оскільки йому запропонували там роботу. Тож гроші він узяв саме на це.

Як йдеться у матеріалах справи, 7 тисяч доларів — це оплата по кошторису підприємству Широківський автодор. Отримані у валюті гроші посадовець збирався поміняти на гривні і вже ними виплачувати гонорар виконавцю робіт. Водночас письмової угоди укладати не збирався.

Під час суду допитали селищного голову та депутатів, які заперечили вплив на себе зі сторони обвинуваченого. Виділення землі під газозаправку вони підтримували, тому що це було в інтересах громади. Проте нічого не знали про наміри колеги взяти хабар.

Далі цитата розмови підсудного із підприємцем:

Пойміть мене правильно, ніхто не хоче просто так щось робить, я ж кажу, що в любом случає щоб все було хорошо по цьому вопросу, нужно буде трошки матеріально посодействовать нашій громаді, по другому ніяк… Ну дивиться с учетом всіх нюансів, які можуть возникнуть і в першу очередь, щоб вони як то кажуть не возникли, враховуючи саму теріторію обʼєкту … Ну так вот с учетом всього цього десь надо буде 7 тисяч підкинуть… доларів, но можете в євро, если є таке бажання…, — говорив посадовець.

За словами чиновника, гроші мали піти на “затикання ротяк трьом радикалам, щоб було все нормально”. У селищній раді тоді дійсно була фракція Радикальної партії Олега Ляшка у кількості до 6 осіб. Саме ці люди могли завадити будівництву.

Як пояснив підсудний, про підкуп депутатів від “Радикальної партії” насправді не йшлося. Про трьох радикалів, яким треба заткнути рот, він говорив у контексті зменшення кошторису на будівництво АЗС. А вислів необхідно “закрити ротяки” стосувався розрахунку з цими людьми за їх роботу.

Ексчиновника визнали винним і засудили до 5 років увʼязнення з конфіскацією майна. Поки вирок не набув законної сили він залишається на свободі і може оскаржити рішення суду.

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