На два тижні перекриють проспект в центрі Дніпра: схема руху для громадського та приватного транспорту

У Дніпрі відбудуться масштабні зміни в роботі транспорту.

У департаменті транспорту анонсувати ремонтні роботи трамвайних колій на розі проспекту Яворницького та вулиці Грушевського. Через це стануться кардинальні зміни у русі транспорту.

Ремонт триватиме з 18 листопада по 15 грудня 2023 року.

На весь період виконання робіт трамвайний маршрут № 1 призупинить рух, натомість відновиться робота трамвая № 7 «Вокзал – УДУНТ». Тролейбус «кільце А» працюватиме у посиленому режимі.

Також з 18 по 25 листопада працюватиме тимчасовий трамвайний маршрут № 1-К («Вокзал – вул. Центральна»). З 26 листопада по 15 грудня – тимчасовий тролейбусний маршрут № 1-К («Вокзал – пл. Героїв Майдану»).

Щодо руху автомобільного транспорту, з 18 листопада по 3 грудня його буде перекрито по смугах:

– просп. Дмитра Яворницького у напрямку вокзалу;

– вул. В’ячеслава Липинського від вул. Харківської до просп. Дмитра Яворницького (ТК «Пасаж»).

На цей час діятимуть такі зміни у русі громадського транспорту:

– тролейбус «кільце Б» призупинить рух;

– тролейбусні маршрути № 1 та № 4 буде скорочено до пл. Героїв Майдану;

– автобусні маршрути № 87-Б, 101-А, 146-Б та 157-А в напрямку залізничного вокзалу курсуватимуть в об’їзд ремонту за схемою «просп. Дмитра Яворницького – вул. Гоголя – вул. Святослава Хороброго – вул. Андрія Фабра – просп. Дмитра Яворницького». Далі – за маршрутом;

– автобусні маршрути № 124-А та № 136 в напрямку правого берега об’їжджатимуть за схемою «Центральний міст – вул. Князя Володимира Великого – вул. Володимира Мономаха – вул. Короленка – просп. Дмитра Яворницького». Далі автобус № 124-А рухатиметься згідно з маршрутом, а автобус № 136 – праворуч на вул. Михайла Грушевського, звідти – за маршрутом.

– автобусні маршрути № 91, 136-А, 151-А курсуватимуть за схемою «Новий центр – вул. Королеви Єлизавети ІІ – вул. Європейська – вул. Князя Володимира Великого – вул. Володимира Мономаха – вул. Короленка – просп. Дмитра Яворницького – вул. Михайла Грушевського», далі – за маршрутом. В зворотному напрямку – без змін.

Рух автомобільного транспорту планують відкрити 4 грудня.

Схема руху:

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