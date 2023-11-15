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  • Чиновник на Днепропетровщине взял 7 тыс долларов взятки, чтобы «заткнуть ротяки радикалам»

Чиновник на Днепропетровщине взял 7 тыс долларов взятки, чтобы «заткнуть ротяки радикалам»

Сегодня 14:51
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Вынесли приговор бывшему заместителю председателя Широковского поселкового совета в Днепропетровской области, который взял 7 тысяч долларов взятки.

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Еще в 2019 году предприниматель направил запрос в поселковый совет Широкого, чтобы арендовать землю под АЗС. Для этого он должен получить разрешение на застройку от заместителя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Хотя должностное лицо было не против строительства заправки, и по его словам это пошло бы на пользу обществу, но необходимые документы чиновник согласился предоставить только при условии получения взятки в размере 7 тысяч долларов. Этих денег, по словам подозреваемого, хватило, чтобы «заткнуть ротяки радикалам», сидящим в поселковом совете.

Как говорится в материалах дела, должностное лицо встречалось с предпринимателем на месте будущего строительства. Чиновник утверждал, что может помочь в получении необходимых решений и разрешений. Кроме того, он пообещал повлиять на председателя поселкового совета и депутатов, намекнув, что иначе возможны негативные последствия.

Впоследствии, во время получения взятки, чиновник был задержан.

Взятки говорит не брал, но деньги просил

Во время заседания чиновник свою вину не признал. Как объяснил подозреваемый, он занимался благоустройством, но не отвечал за земельные вопросы. Хотя и ездил вместе с предпринимателем на место будущего строительства АЗС, чтобы ввести его в курс дела.

Чиновник утверждал, что согласился помочь с организацией строительства заправки, поскольку ему предложили там работу. Так что деньги он взял именно на это.

Как говорится в материалах дела, 7 тысяч долларов — это якобы оплата по смете предприятию Широковский автодор. Полученные в валюте деньги должностное лицо собиралось поменять на гривны и уже ими выплачивать гонорар исполнителю работ. В то же время письменное соглашение заключать не собирался.

Во время суда допросили поселкового председателя и депутатов, отрицающих влияние на себя со стороны обвиняемого. Выделение земли под бензозаправку они поддерживали, потому что это было в интересах общества. Однако ничего не знали о намерениях коллеги взять взятку.

Далее цитата разговора подсудимого с предпринимателем:

Поймите меня правильно, никто не хочет просто так что-то делать, я же говорю, что в любом случае чтобы все было хорошо по этому вопросу, нужно будет немножко материально посодействовать нашей общине, иначе никак… Ну смотрит с учетом всех нюансов, которые могут возникнуть и в первую очередь, чтобы они как говорится не возникли, учитывая саму территорию объекта… Ну так вот с учетом всего этого где-то надо будет 7 тысяч подбросить… долларов, но можете в евро, если есть такое желание…, — говорил чиновник.

По словам чиновника, деньги должны были пойти на «затыкание ротяков трем радикалам, чтобы было все нормально». В поселковом совете тогда действительно была фракция Радикальной партии Олега Ляшко в количестве до 6 человек. Именно эти люди могли помешать строительству.

Как объяснил подсудимый, о подкупе депутатов от «Радикальной партии» на самом деле речь не шла. О трех радикалах, которым нужно заткнуть рот, он говорил в контексте уменьшения сметы на строительство АЗС. А выражение необходимо «закрыть ротяки» касалось расчета с этими людьми за их работу.

Эксчиновник признан виновным в злоупотреблении влиянием и приговорен к 5 годам заключения с конфискацией имущества. Пока что приговор не вступил в законную силу, он остается на свободе и может обжаловать решение суда.

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