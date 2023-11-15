Із тризубом на голові: у Дніпрі помітили небезпечного бджолиного вовка

Становить небезпеку тільки для медоносних бджіл. Людям сильної шкоди вони заподіяти не можуть.
Дніпрянин Andrii Zhyla показав архівне фото бджолиного вовка. Комаху чоловік зазняв ще у червні, але опублікував світлину в Facebook-спільноті “Комахи України” тільки зараз.
Бджолиний вовк Дніпро червень 2023, – підписав фото дніпрянин.
Бджолиний вовк – так називають комаху родини піщаних ос. Вид поширений у Європі, а також Середній Азії та Кавказі. В Україні водиться майже у всіх регіонах. На відміну від звичайних ос, вовк має більшу голову та яскраво-жовте забарвлення.
Бджолиним вовком цю комаху прозвали через її харчові забаганки. Самиці ос харчуються медоносними бджолами, на яких нападають у польоті. Саме тому комахи гніздяться неподалік від пасік чи квіткових полів, де багато нектару. Самці надають перевагу рослинній їжі.
Що цікаво, вбиваючи бджолу, оса з’їдає тільки нектар, який витікає з комахи, а рештки жертви відносить у гніздо, де використовує для годування личинок. Через це бджолиний вовк вважається шкідником та його ненавидять бджолярі.
Становить небезпеку тільки для медоносних бджіл. Людям сильної шкоди вони заподіяти не можуть.
Зверніть увагу, у комахи на голові видно корону, яку користувачі в коментарях прозвали тризубом.
То москалики не брешуть: промаркований тризубом бойовий екземпляр! Цікаво, який тротиловий еквівалент, – жартують у коментарях.
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Придивіться уважно до фото!
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