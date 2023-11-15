На Дніпропетровщині Volkswagen «нанизався» на відбійник: є постраждалі

Учора, 14 листопада, у Кривому Розі сталася жахлива аварія – водій автомобіля Volkswagen Touran не впорався з керуванням та врізався у відбійник.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Автомобіль буквально «нанизався» на відбійник.
Внаслідок ДТП постраждали двоє пасажирів – чоловік та жінка. Їх медики госпіталізували до лікарні.
Усі обставини аварії будуть встановлювати слідчі.
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