На Дніпропетровщині Volkswagen «нанизався» на відбійник: є постраждалі

Будь ласка, будьте уважні за кермом!

Учора, 14 листопада, у Кривому Розі сталася жахлива аварія – водій автомобіля Volkswagen Touran не впорався з керуванням та врізався у відбійник.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Автомобіль буквально «нанизався» на відбійник.

Внаслідок ДТП постраждали двоє пасажирів – чоловік та жінка. Їх медики госпіталізували до лікарні.

Усі обставини аварії будуть встановлювати слідчі.

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