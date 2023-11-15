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На Дніпропетровщині Volkswagen «нанизався» на відбійник: є постраждалі

Сьогодні 08:30
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Будь ласка, будьте уважні за кермом!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині Volkswagen «нанизався» на відбійник: є постраждалі

Учора, 14 листопада, у Кривому Розі сталася жахлива аварія – водій автомобіля Volkswagen Touran не впорався з керуванням та врізався у відбійник.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Автомобіль буквально «нанизався» на відбійник. 

Внаслідок ДТП постраждали двоє пасажирів – чоловік та жінка. Їх медики госпіталізували до лікарні.

Усі обставини аварії будуть встановлювати слідчі.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині Volkswagen «нанизався» на відбійник: є постраждалі

Новости Днепра про На Дніпропетровщині Volkswagen «нанизався» на відбійник: є постраждалі

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині Volkswagen «нанизався» на відбійник: є постраждаліУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині Volkswagen «нанизався» на відбійник: є постраждаліРусский

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