Росіяни атакували Кривий Ріг ракетами: що відомо

Росіяни вдарили по Кривому Рогу ракетами. Наслідки уточнюються. Головне – без втрат.
Про це повідомили Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, та Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу.
Крім того, окупанти двічі за ніч обстріляли Нікопольщину. Агресор бив з важкої артилерії по районному центру та Марганецькій громаді. Люди неушкоджені.
На ранок ворог атакував Нікополь двома дронами-камікадзе. Попередньо, загиблих та постраждалих немає. Наслідки уточнюються.
Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте повітряні тривоги!
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