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Росіяни атакували Кривий Ріг ракетами: що відомо

Сьогодні 08:00
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Уночі на Дніпропетровщині було гучно.

Новости Днепра про Росіяни атакували Кривий Ріг ракетами: що відомо

Росіяни вдарили по Кривому Рогу ракетами. Наслідки уточнюються. Головне – без втрат.

Про це повідомили Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, та Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу.

Крім того, окупанти двічі за ніч обстріляли Нікопольщину. Агресор бив з важкої артилерії по районному центру та Марганецькій громаді. Люди неушкоджені.

На ранок ворог атакував Нікополь двома дронами-камікадзе. Попередньо, загиблих та постраждалих немає. Наслідки уточнюються.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте повітряні тривоги! 

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Новости Днепра про Росіяни атакували Кривий Ріг ракетами: що відомоУкраїнська Новости Днепра про Росіяни атакували Кривий Ріг ракетами: що відомоРусский

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