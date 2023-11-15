Росіяни атакували Кривий Ріг ракетами: що відомо

Уночі на Дніпропетровщині було гучно.

Росіяни вдарили по Кривому Рогу ракетами. Наслідки уточнюються. Головне – без втрат.

Про це повідомили Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, та Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу.

Крім того, окупанти двічі за ніч обстріляли Нікопольщину. Агресор бив з важкої артилерії по районному центру та Марганецькій громаді. Люди неушкоджені.

На ранок ворог атакував Нікополь двома дронами-камікадзе. Попередньо, загиблих та постраждалих немає. Наслідки уточнюються.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте повітряні тривоги!

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