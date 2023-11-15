На Дніпропетровщині поліція розшукує 33-річну жінку та її 4-річну доньку

Потрібна ваша допомога!

У Новомосковську поліція розшукує 33-річну Ганну Датченко та її 4-річну доньку Алісу Датченко.

Відомо, що з 10:00 14 листопада жінка зі своєю дитиною не виходить на зв’язок та їхнє місцезнаходження невідоме.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети Ганни Датченко: на вигляд 33-34 роки, зріст 165 см, середньої статури, волосся довге світло-русяве, очі блакитні.

Була одягнена: бежеву куртку.

Прикмети Аліси Датченко: на вигляд 5-6 років, волосся коротке, темно-русяве, очі блакитні.

Була одягнена: в рожеву куртку та червону шапку, рожеві гумові ботинки.

Якщо ви бачили жінку та її доньку чи вам відомо, де вони можуть бути, повідомте про це за номерами: 102, (098)242-58-03, (050)-948-53-23, (097)-980-46-17.

Важлива будь-яка інформація!

Читайте також:

Українська

Автор: