На Дніпропетровщині поліція розшукує 33-річну жінку та її 4-річну доньку

У Новомосковську поліція розшукує 33-річну Ганну Датченко та її 4-річну доньку Алісу Датченко.
Відомо, що з 10:00 14 листопада жінка зі своєю дитиною не виходить на зв’язок та їхнє місцезнаходження невідоме.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети Ганни Датченко: на вигляд 33-34 роки, зріст 165 см, середньої статури, волосся довге світло-русяве, очі блакитні.
Була одягнена: бежеву куртку.
Прикмети Аліси Датченко: на вигляд 5-6 років, волосся коротке, темно-русяве, очі блакитні.
Була одягнена: в рожеву куртку та червону шапку, рожеві гумові ботинки.
Якщо ви бачили жінку та її доньку чи вам відомо, де вони можуть бути, повідомте про це за номерами: 102, (098)242-58-03, (050)-948-53-23, (097)-980-46-17.
Важлива будь-яка інформація!
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