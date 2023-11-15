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  • На Дніпропетровщині поліція розшукує 33-річну жінку та її 4-річну доньку

На Дніпропетровщині поліція розшукує 33-річну жінку та її 4-річну доньку

Сьогодні 06:50
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Новости Днепра про На Дніпропетровщині поліція розшукує 33-річну жінку та її 4-річну доньку

У Новомосковську поліція розшукує 33-річну Ганну Датченко та її 4-річну доньку Алісу Датченко.

Відомо, що з 10:00 14 листопада жінка зі своєю дитиною не виходить на зв’язок та їхнє місцезнаходження невідоме. 

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети Ганни Датченко: на вигляд 33-34 роки, зріст 165 см, середньої статури, волосся довге світло-русяве, очі блакитні.
Була одягнена: бежеву куртку.

Прикмети Аліси Датченко: на вигляд 5-6 років, волосся коротке, темно-русяве, очі блакитні.
Була одягнена: в рожеву куртку та червону шапку, рожеві гумові ботинки.

Якщо ви бачили жінку та її доньку чи вам відомо, де вони можуть бути, повідомте про це за номерами: 102, (098)242-58-03, (050)-948-53-23, (097)-980-46-17.

Важлива будь-яка інформація!

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