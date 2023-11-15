С трезубцем на голове: в Днепре заметили опасного пчелиного волка

В Днепре заметили убийцу медоносных пчел.

Днепрянин Andrii Zhyla показал архивное фото пчелиного волка. Насекомое мужчина занял еще в июне, но опубликовал фотографию в Facebook-сообществе «Насекомые Украины» только сейчас.

Пчелиный волк Днепр июнь 2023 года, — подписал фото днепрянин.

Пчелиный волк – так называют насекомое семьи песчаных ос. Вид распространен в Европе, а также в Средней Азии и Кавказе. В Украине водится почти во всех регионах. В отличие от обычных ос, волк имеет большую голову и ярко-желтую окраску.

Пчелиным волком это насекомое прозвали из-за его пищевых прихотей. Самки ос питаются медоносными пчелами, на которых нападают в полете. Именно поэтому насекомые гнездятся неподалеку от пасек или цветочных полей, где много нектара. Самцы предпочитают растительную пищу.

Что интересно, убивая пчелу, оса съедает только вытекающий из насекомого нектар, а остатки жертвы относит в гнездо, где использует для кормления личинок. Поэтому пчелиный волк считается вредителем и его ненавидят пчеловоды.

Представляет опасность только для медоносных пчел. Людям сильного вреда они причинить не могут.

Обратите внимание, у насекомого на голове видна корона, которую пользователи в комментариях прозвали трезубцем.

Так москалики не врут: промаркированный трезубцем боевой экземпляр! Интересно, какой тротиловый эквивалент, – шутят в комментариях.

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