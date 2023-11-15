У Дніпрі безвісти зникла 37-річна жінка: потрібна ваша допомога

У Дніпрі безвісти зникла 37-річна Марина Малая.
13 листопада, близько 15:00, вона вийшла з дому в Шевченківському районі та не повернулась. Де вона знаходиться зараз — невідомо.
Про це повідомляє пошуково-рятувальний загін “Мілена. Дніпро”.
Прикмети: зріст 175 см, темне волосся до плечей, зачесане набік, сірі очі.
Була одягнена: чорна шубка зі шкіряними рукавами, чорні лосини, чорні черевики з блискучими пряжками. При собі жінка мала велику коричневу сумку.
Особливі прикмети: пірсинг в носі та на брові.
Якщо ви бачили цю жінку чи вам відомо, де вона може бути, будь ласка, повідомте про це за номерами: (068) 777-01-12 або 102.
Важлива будь-яка інформація!
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