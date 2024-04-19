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Робота залізничного вокзалу станції “Дніпро” призупинена, – УЗ

Сьогодні 09:11
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Внаслідок ракетного удару ворога призупинена робота станції "Дніпро".

Новости Днепра про Робота залізничного вокзалу станції

Про це повідомляє пресцентр Укрзалізниці у п’ятницю, 19 квітня.

Ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області. Є поранені серед залізничників, їм надається медична допомога. На пошкоджених об’єктах працюють рятувальники, інформація про загиблих уточнюється, — йдеться у дописі УЗ.

Робота вокзалу станції “Дніпро” призупинена, тимчасово кінцевими зупинками є Нижньодніпровськ та Горяїнове.

Відомо також про затримку поїздів, які зараз прибувають до станції Горяїнове:

  • №38 Київ – Запоріжжя,
  • №80 Львів – Дніпро,
  • №120 Київ – Запоріжжя.

Вже на станції Горяїнове поїзди яки прямують до Запоріжжя, прямуватимуть туди в обʼїзд. 

Інформація оновлюється на офіційному сайті “Укрзалізниці”.

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