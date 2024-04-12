Потяг “Дніпро-Львів” насмерть збив чоловіка: відкрито кримінальне провадження

У середу, 10 квітня, близько 22:54 потяг “Дніпро-Львів” насмерть збив чоловіка. Це сталось поруч зі станцією “Верхньодніпровськ”.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Попередньо відомо, що чоловік переповзав колію. Машиніст загальмував, але уникнути наїзду не вийшло.
У поліції за вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на залізничній колії виявили тіло чоловіка: поліція встановлює особу.
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