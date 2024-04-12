Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Потяг “Дніпро-Львів” насмерть збив чоловіка: відкрито кримінальне провадження

Потяг “Дніпро-Львів” насмерть збив чоловіка: відкрито кримінальне провадження

Сьогодні 10:01
просмотров

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження.

Новости Днепра про Потяг

У середу, 10 квітня, близько 22:54 потяг “Дніпро-Львів” насмерть збив чоловіка. Це сталось поруч зі станцією “Верхньодніпровськ”.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо відомо, що чоловік переповзав колію. Машиніст загальмував, але уникнути наїзду не вийшло.

У поліції за вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на залізничній колії виявили тіло чоловіка: поліція встановлює особу.

Читайте також:

Новости Днепра про Потяг Українська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Поліція Дніпра розшукує 13-річну дівчину: прикмети
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:24
    Поліція Дніпра розшукує 13-річну дівчину: прикмети

    Важлива будь-яка інформація!

    На Дніпропетровщині вночі знищили 4 “шахеди”: уламки впали на об’єкт критичної інфраструктури, спалахнула пожежа
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:56
    На Дніпропетровщині вночі знищили 4 “шахеди”: уламки впали на об’єкт критичної інфраструктури, спалахнула пожежа

    Рятувальники вогонь приборкали.

    У Кривому Розі молодик зненацька напав з ножем на перехожого
    Новини Дніпра
    Вчора 20:58
    У Кривому Розі молодик зненацька напав з ножем на перехожого

    У Кривому Розі молодик напав на перехожого.

    Смертельний вибух у багатоповерхівці Кривого Рогу: попередні причини трагедії
    Новини Дніпра
    Вчора 19:38
    Смертельний вибух у багатоповерхівці Кривого Рогу: попередні причини трагедії

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху в багатоповерхівці Кривого…

    Наверх