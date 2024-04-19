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  • Без мами – двоє неповнолітніх хлопців: на Дніпропетровщині через ракетний удар загинула працівниця УЗ

Без мами – двоє неповнолітніх хлопців: на Дніпропетровщині через ракетний удар загинула працівниця УЗ

Сьогодні 12:55
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На Дніпропетровщині загинула залізничниця.

Новости Днепра про Без мами - двоє неповнолітніх хлопців: на Дніпропетровщині через ракетний удар загинула працівниця УЗ

В Укрзалізниці повідомили про 7 поранених залізничників, одна працівниця загинула. Представники компанії кажуть, що РФ цілеспрямовано обстріляла залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині.

Загиблу залізничницю звати Оксана Стороженко, у момент удару вона чергувала в будинку локомотивних бригад. У неї залишились двоє синів 17 та 15 років.

Висловлюємо щирі співчуття рідним Оксани та зобов’язуємося забезпечити фінансову та соціальну підтримку її дітям, – йдеться у повідомленні.

Допоможуть також всім пораненим залізничникам та їхнім родинам. Наразі їхній стан стабільний, вони отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

Нагадаємо, у Дніпрі рятують 6-річного хлопчика, якого раніше вважали загиблим внаслідок ракетного удару. Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетних ударів по Дніпру та Синельниківському району загинули 9 людей. 

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Новости Днепра про Без мами - двоє неповнолітніх хлопців: на Дніпропетровщині через ракетний удар загинула працівниця УЗУкраїнська

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